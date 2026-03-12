ETV Bharat / state

अफीम का बीज देने वाला आरोपी राजस्थान से अरेस्ट, दुर्ग में पूर्व बीजेपी नेता को बेचे थे सीड्स

अफीम की खेती को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रही है. सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है.

Opium seed supplier arrested
चोरी छिपे पूर्व बीजेपी नेता करा रहा था अफीम की खेती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: समोदा गांव में अफीम की खेती किए जाने का मुद्दा अब छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है. अफीम की खेती उजागर होने के बाद से हर दिन विधानसभा में इसको लेकर हंगामा जारी है. विपक्ष जहां तंज कसते हुए अफीम की खेती को बीजेपी का स्टार्टअप बता रही है, वहीं सरकार का दावा है कि जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दुर्ग पुलिस ने जांच के दौरान राजस्थान से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी है कि पकड़े गए शख्श ने ही अफीम के बीज खेती के लिए उपलब्ध कराए थे. दुर्ग पुलिस ने अबतक इस केस में कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. बाकि लोगों की भी पतासाजी जारी है.

अफीम के बीज देने वाला शख्स राजस्थान के जोधपुर से अरेस्ट

दरअसल, जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के ग्राम समोदा झेंझरी के बीच अफीम की अवैध खेती किए जाने का खुलासा बीते दिनों हुआ. अफीम की चोरी छिपे खेती करने का आरोप भाजपा नेता विनायक ताम्रकार पर लगा, जिसे पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. आरोप है कि पूर्व बीजेपी नेता ने अपने 5 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में अवैध अफीम के पौधे लगाए थे.

राजस्थान के जोधपुर से अरेस्ट (ETV Bharat)

चोरी छिपे पूर्व बीजेपी नेता करा रहा था अफीम की खेती

खुलासे के बाद पुलिस ने मौके से 16 लाख से अधिक अफीम के पौधे बरामद किया है. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ आंकी गई है. आरोपी भाजपा नेता विनायक ताम्रकार मक्का और ज्वार के पौधों की आड़ में अफीम की खेती कर रहा था. पुलिस ने पूर्व में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के सहित विकास बिश्नोई और मनीष उर्फ गोलू ठाकुर को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में जानकारी मिली कि अफीम की खेती के लिए बीज को राजस्थान जोधपुर के रहने वाले छोटू राम के द्वारा सप्लाई की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छोटू राम को जोधपुर से गिरफ्तार कर दुर्ग पहुंची. वही इस मामले में पुलिस फरार आरोपी श्रवण बिश्नोई और अचला राम जाट की तलाश में जुटी है.



एसएसपी का बयान

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि आरोपी भाजपा नेता को अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध करने वाले छोटू राम नाम के शख्स को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

दुर्ग में अफीम की अवैध खेती, बड़े फार्म हाउसों की सघन जांच शुरू

अफीम खेती पर कांग्रेस का हल्लाबोल, बीजेपी दफ्तर का घेराव, सरकार को दी चेतावनी

छत्तीसगढ़ में लगा अफीम उगाने का स्टार्टअप, मीडिया और सरकार को बताना चाहिए, कौन हैं इनके करीबी: भूपेश बघेल

TAGGED:

JODHPUR
RAJASTHAN
दुर्ग
SAMODA VILLAGE
OPIUM SEED SUPPLIER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.