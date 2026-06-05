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ऋषिकेश में शराब पीने से रोकने पर गोली मारने वाला आरोपी वसीम गिरफ्तार, अनवर और आमिर की तलाश

ऋषिकेश: श्यामपुर के भट्टोवाला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का विरोध करने पर ग्रामीणों पर हुए जानलेवा हमले का ऋषिकेश पुलिस ने आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है. ऋषिकेश कोतवाली में मामले की जानकारी देते हुए सीओ तुषार बोरा ने बताया कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के मुख्य आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक तमंचा, खाली खोखा और कारतूस बरामद किए हैं. इसके साथ ही प्रयुक्त की गई बिहार नंबर की मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने सीज कर दिया है.

ऋषिकेश में फायरिंग करके घायल करने वाला जेल भेजा गया: सीओ तुषार बोरा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी वसीम निवासी इस्लामपुर, बिहार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. वहीं, वारदात में शामिल उसके दो फरार साथियों, अनवर और आमिर, की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

दिहाड़ी मजदूरों ने चलाई गोली: कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि इन दिहाड़ी मजदूरों के पास यह अवैध हथियार कहां से आया है. सीओ के मुताबिक आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. वह ऋषिकेश के सभी इलाकों से भली-भांति परिचित हैं. क्योंकि वह लंबे समय से यहां पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करते रहे हैं. उनके रिश्तेदार भी यहीं ऋषिकेश में रहते हैं. आरोपी ने श्यामपुर क्षेत्र में भी दिहाड़ी मजदूरी करने का काम किया है.