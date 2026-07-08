व्यापारी को गोली मारने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, जूली बोले, 'इलाज में लापरवाही और बिगड़ी कानून व्यवस्था ने ली जान'
एसपी ने बताया कि मामले में कुल तीन आरोपियों की पहचान हो चुकी है. एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दो फरार हैं.
Published : July 8, 2026 at 8:50 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 9:27 PM IST
भरतपुर: बर्तन व्यापारी को गोली मारकर लूट का प्रयास करने और हत्या करने के मामले में सेवर थाना क्षेत्र में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी व्यापारी पर फायरिंग करने वाले तीन सदस्यीय गिरोह का हिस्सा है, जबकि दो अन्य आरोपियों की पहचान कर उन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में यही गिरोह चिकसाना और सेवर क्षेत्र में हुई दोनों फायरिंग की वारदातों में शामिल मिला है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मृतक व्यापारी के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इलाज में लापरवाही और बिगड़ी कानून–व्यवस्था ने व्यापारी की जान ली.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: एसपी राजेश मीणा ने बताया कि कुछ दिन पहले चिकसाना थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को कंधे में गोली मारकर लूट का प्रयास किया गया था. इसके बाद सेवर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की वारदात हुई. दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी, सीओ ग्रामीण, संबंधित थाना पुलिस, डीएसटी और साइबर सेल की अलग-अलग टीमें गठित की गईं. पुलिस ने अभय कमांड सेंटर सहित शहर और आसपास के मार्गों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की पहचान की गई. इसके बाद विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी.
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इसी कार्रवाई के दौरान सेवर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम एक आरोपी को पकड़ने पहुंची. पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान महेश उर्फ शैलू प्रजापत निवासी कासोट, थाना सदर डीग के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, हालांकि अन्य जिलों और थानों से उसका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है.
दोनों वारदातों में एक ही गिरोह शामिल: एसपी राजेश मीणा ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि चिकसाना और सेवर क्षेत्र में हुई दोनों फायरिंग की घटनाओं को एक ही तीन सदस्यीय गिरोह ने अंजाम दिया. पहले चिकसाना में व्यापारी पर हमला किया गया और उसके बाद सेवर में वारदात की गई. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन घटनाओं में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.
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दो फरार बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम: एसपी मीणा ने बताया कि मामले में कुल तीन आरोपियों की पहचान हो चुकी है. एक आरोपी महेश उर्फ शैलू पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं. इनमें प्रवीण उर्फ बॉबी निवासी कासोट प्रमुख है. उसके खिलाफ वर्ष 2006 में डीग थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उसे सजा भी हो चुकी है. दूसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है, लेकिन पुलिस फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. दोनों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस उनकी फोटो और इनाम की सूचना भी जारी कर रही है.
4 जुलाई को व्यापारी को मारी थी गोली: गौरतलब है कि 4 जुलाई की रात करीब 10:15 बजे सेवर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने बर्तन व्यापारी चन्द्रभान को करीब 5 लाख रुपए लूटने के इरादे से गोली मार दी थी. गोली व्यापारी के कंधे में लगी थी. वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए थे. इस घटना को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश था. कांग्रेस नेताओं और व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी. अब पुलिस की इस कार्रवाई को मामले में बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि फरार दोनों आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा.
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मृतक व्यापारी के परिजनों से मिले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बुधवार को भरतपुर पहुंचे और गोलीकांड में जान गंवाने वाले व्यापारी चन्द्रभान शर्मा (राजू) के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. जूली ने राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए व्यापारी की मौत के लिए इलाज में हुई कथित देरी और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि परिवार केवल हत्या के दर्द से ही नहीं, बल्कि पुलिस और मेडिकल सिस्टम के व्यवहार से भी गहरे आहत है.
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जूली ने कहा कि परिजनों ने उन्हें बताया कि गोली लगने के बाद घायल व्यापारी को पहले भरतपुर के अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां तत्काल ऑपरेशन नहीं किया गया और उसे रेफर कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि परिजन निजी अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सरकारी अस्पताल रेफर करने की बात कही गई. इस दौरान परिवार पुलिस से सहयोग मांगता रहा, लेकिन सहयोग के बजाय उनसे पूछताछ और दबाव बनाया गया. उन्होंने दावा किया कि पुलिस का पूरा प्रयास मामले का संदेह परिवार के ही बच्चों की ओर मोड़ने का था, जिससे पहले से सदमे में डूबा परिवार और अधिक परेशान हो गया.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भरतपुर से रेफर किए जाने के बाद एम्बुलेंस रात करीब एक बजे रवाना हुई, लेकिन सुबह लगभग साढ़े पांच बजे अस्पताल पहुंची. इसके बाद भी तत्काल ऑपरेशन नहीं हुआ. पहले सुबह नौ बजे ऑपरेशन की बात कही गई और बाद में करीब 11 बजे सर्जरी की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद गंभीर घायल को आईसीयू में रखने के बजाय सामान्य वार्ड में भेज दिया गया. परिवार लगातार उसकी बिगड़ती हालत की जानकारी देता रहा और आईसीयू में शिफ्ट करने की मांग करता रहा, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया. जब तक उसे आईसीयू में ले जाया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी. जूली ने कहा कि इलाज में देरी, लापरवाही और उचित देखभाल नहीं मिलने के कारण व्यापारी की मौत हुई.
उन्होंने व्यापारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि बदमाश कई दिनों से व्यापारी की रेकी कर रहे थे. इसके बावजूद पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं कर सकी. उन्होंने कहा कि यदि अपराधी लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे तो पुलिस की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तक लंबे समय से ठीक नहीं है. डॉक्टर पहले भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर चुके हैं. अस्पतालों में जरूरी चिकित्सा सामग्री और दवाइयों की भी कमी बनी हुई है. ऐसे हालात में आम जनता को बेहतर इलाज कैसे मिल सकेगा.
जूली ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भरतपुर उनका गृह जिला है और उनके पास गृह विभाग भी है. इसलिए कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वयं भरतपुर आकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए तथा परिवार को कम से कम 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए ताकि छोटे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके.
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि भरतपुर अपराध के मामलों में प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों में शामिल हो चुका है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार फायरिंग, हत्या, लूट और रंगदारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि सरकार अपराध कम होने का दावा कर रही है. उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि वर्ष 2024 में रंगदारी के 78 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 107 हो गई. इसके बावजूद सरकार अपराध नियंत्रण के दावे कर रही है.
जूली ने हाल के कई मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि नदबई में व्यापारी की हत्या का अब तक खुलासा नहीं हुआ है. बयाना में सेवानिवृत्त शिक्षक के घर से लगभग 70 लाख रुपये की चोरी का भी पता नहीं चल सका. भरतपुर में जूस विक्रेता से जुड़े मामले में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर केवल धारा 151 में कार्रवाई कर छोड़ दिया गया. सारस चौराहे पर व्यापारी के साथ मारपीट, बृजनगर में महिला से छेड़छाड़, महिलाओं के पैरों से कड़े निकालने के लिए हमले तथा अन्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं, व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षित नहीं हैं.