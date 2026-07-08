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व्यापारी को गोली मारने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, जूली बोले, 'इलाज में लापरवाही और बिगड़ी कानून व्यवस्था ने ली जान'

अस्पताल में भर्ती आरोपी ( ETV Bharat Bharatpur )