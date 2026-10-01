हिंदू संगठन नेता पर फायरिंग मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पुरानी रंजिश को लेकर दिया था अंजाम
रुड़की में हिंदू संगठन के नेता विशाल पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 1, 2026 at 8:54 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले की रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला चंदापुर गांव में हिंदू संगठन के नेता विशाल पर हुई फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पनियाला चंदापुर गांव का रहने वाला है.
दरअसल, रुड़की गंगनहर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी देहात अभय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया. एसपी देहात ने बताया कि, 28 सितंबर को मेले में विशाल और आरोपी के भाइयों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश बढ़ने की बात सामने आई. 30 सितंबर को विशाल अपनी कार में सवार होकर रुड़की से पनियाला गांव जा रहा था. इसी दौरान सड़क पर चाऊमीन का ठेला होने के कारण उसकी गाड़ी धीमी हुई. इसी बीच आरोपी ने तमंचे से विशाल पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया. जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई. जुटाए गए सबूत और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया.
बरामदगी के बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई है. फिलहाल आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस फायरिंग की इस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.
-अभय सिंह, एसपी देहात-
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