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वाराणसी के यूपी कॉलेज में हत्याकांड; 10 दिन से चल रही थी अदावत, गोली मारने से पहले स्टेटस लगाया माफिया

आरोपी छात्र मंजीत सिंह को भेजा गया जेल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी मंजीत को शनिवार को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी मंजीत को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. शुक्रवार को मंजीत ने सूर्य प्रताप सिंह की क्लास रूम के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी थी. कोर्ट पहुंचे परिवार के लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आरोपी मंजीत को गिरफ्तार नहीं बल्कि एनकाउंटर होना चाहिए था. सूर्य प्रताप सिंह को गोली मारने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है. क्लास रूम के बाहर मनजीत सिंह गोली मारता दिखाई दे रहा है. वहीं एक लड़की भी खड़ी है जो यह सब देख रही थी. सवाल यह भी उठ रहा है कि लड़की कौन है जो गोली चलने के दौरान वहां से भागी नहीं. 10 दिन से चल रही थी तनातनी : पुलिस पूछताछ में मंजीत ने बताया, 10 दिन से सूर्य प्रताप से तनातनी चल रही थी. सूर्य प्रताप बात-बात में नीचा दिखाता था और भला बुरा बोलता था. यहां तक की कुछ दिन पहले सूर्य प्रताप से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. भागते समय टूट गया था पैर : डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया, आरोपी छात्र मनजीत सिंह चौहान को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया. हत्या के बाद कॉलेज से भगाने के लिए बाउंड्री वॉल कूदा था. जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया था. मनजीत को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार शाम कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में हंगामे की मिली थी सूचना : इनपुट था कि वकील और छात्र मनजीत की पिटाई कर सकते हैं जिसकी वजह से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनजीत को कोर्ट परिसर में लाया गया और फिर उसे वापस जेल भेजा गया है. सीजेएम ने मनजीत को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सूर्य प्रताप को चार से ज्यादा गोलियां लगने का जिक्र है.