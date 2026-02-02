ETV Bharat / state

व्यापारी को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, आपराधिक रहा है इतिहास

रुद्रपुर: पुलभट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम बरा में व्यापारी के घर बंधक बना कर की गई लूट की घटना में थाना पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है. पुलिस टीम ने एक और बदमाश को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से 20 हजार, एक तमंचा, 2 कारतूस और ज्वैलरी बरामद की है. आरोपी के खिलाफ बरेली और पीलीभीत में भी पूर्व में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है.

मूंगफली के होलसेल व्यापारी के घर तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला एक और आरोपी को पुलभट्टा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों 21-22 जनवरी की रात्रि में बरा चौकी क्षेत्र स्थित मूंगफली व्यापारी के घर में घुस कर पहले तमंचे के बल पर व्यापारी समेत परिवार को एक कमरे में बंधक बनाया और जिसके लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. जिसमें 87 हजार की नकदी, मोबाइल फोन और ज्वैलरी लूटने की बात कही गई थी.

उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने निर्देश पर टीम का घटना किया गया था. जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे. जिसमें टीम को अहम सुराग हाथ लगे थे. 29 जनवरी को थाना पुलिस ने एक आरोपी इस्लाम को फतेहगंज से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी ने घटना में अन्य दो लोगों के होने की बात बताई गई थी. जिसके बाद से थाना पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में दबिश दे रही थी.