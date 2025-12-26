ETV Bharat / state

डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ की ठगी: बैंक खाता किराए पर देने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी से 3.50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं. हालांकि प्रकरण का मुख्य आरोपी फरार है.

Cyber ​​Police Station, Alwar
साइबर पुलिस थाना, अलवर (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
अलवर: शहर के स्कीम नंबर एक निवासी एक बुजुर्ग महिला को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब 1.25 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाली गैंग का साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस में प्रकरण में शामिल दिलीप सिंह गुर्जर (22) को पीचूपाडा कला, थाना बांदीकुई से पकड़ा. आरोपी के पास से नगद 3.50 लाख रुपए बरामद किए गए. अलवर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनुसंधान के दौरान सामने आया कि प्रकरण के तार भुवनेश्वर से जुड़े हैं. वहीं प्रकरण का मुख्य सरगना अभी गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी ने पुलिस थाना साइबर अलवर में प्रकरण दर्ज करवाया था. इसमें बताया गया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा परिवादी को मोबाइल पर सम्पर्क कर खुद को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर व पुलिस अधिकारी बताया. परिवादी के नाम से जारी सिम द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग होने की धमकी देकर परिवादी को करीब 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. केस से बचने के लिये बदमाशों द्वारा बताये बैंक खातों में 01 करोड़ 25 लाख 05 हजार रुपए ट्रांसफर कराकर परिवादी के साथ धोखाधड़ी की गई. इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया. प्रकरण में अनुसंधान के दौरान अकाउंट डिटेल खंगाली, तो इसमें भुवनेश्वर स्थित खाते में भी पैसा ट्रांसफर होने की जानकारी मिली.

पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि ठगी की राशि दिलीप सिंह गुर्जर के खाते में ट्रांसफर होना पाया गया. इस पर आरोपी दिलीप सिंह गुर्जर पुत्र कन्हैया लाल गुर्जर (22) निवासी जिला दौसा के बैंक खाते में धोखाधड़ी की राशि 3.50 लाख रुपए प्राप्त होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि घटना के मुख्य आरोपी रामवीर गुर्जर ने दिलीप का खाता खुलवाया था और खाते में हर ट्रांजैक्शन पर 10 हजार रुपए देने का लालच दिया. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस इस प्रकरण में 58.50 लाख रुपए होल्ड व बरामद कर चुकी है.

