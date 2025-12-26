ETV Bharat / state

डिजिटल अरेस्ट कर 1.25 करोड़ की ठगी: बैंक खाता किराए पर देने वाला आरोपी गिरफ्तार

अलवर: शहर के स्कीम नंबर एक निवासी एक बुजुर्ग महिला को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब 1.25 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाली गैंग का साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस में प्रकरण में शामिल दिलीप सिंह गुर्जर (22) को पीचूपाडा कला, थाना बांदीकुई से पकड़ा. आरोपी के पास से नगद 3.50 लाख रुपए बरामद किए गए. अलवर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनुसंधान के दौरान सामने आया कि प्रकरण के तार भुवनेश्वर से जुड़े हैं. वहीं प्रकरण का मुख्य सरगना अभी गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी ने पुलिस थाना साइबर अलवर में प्रकरण दर्ज करवाया था. इसमें बताया गया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा परिवादी को मोबाइल पर सम्पर्क कर खुद को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर व पुलिस अधिकारी बताया. परिवादी के नाम से जारी सिम द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग होने की धमकी देकर परिवादी को करीब 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. केस से बचने के लिये बदमाशों द्वारा बताये बैंक खातों में 01 करोड़ 25 लाख 05 हजार रुपए ट्रांसफर कराकर परिवादी के साथ धोखाधड़ी की गई. इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया. प्रकरण में अनुसंधान के दौरान अकाउंट डिटेल खंगाली, तो इसमें भुवनेश्वर स्थित खाते में भी पैसा ट्रांसफर होने की जानकारी मिली.