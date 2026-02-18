ETV Bharat / state

फर्जी दरोगा बनकर मोटी रकम ऐंठने वाला आरोपी अरेस्ट, नौकरी का लालच देकर करता था ठगी

होटल के कमरे किराए पर लेकर युवाओं को नौकरियों का झूठा लालच देकर ऐंठता था पैसे.

Photo Credit; Media Cell, Commissionerate Police
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फर्जी दरोगा. (Photo Credit; Media Cell, Commissionerate Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर की अनवरगंज थाना पुलिस टीम को मंगलवार को काकादेव थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि एक दरोगा i20 कार से घूम रहा है. क्षेत्र में कोचिंग संचालकों को डरा-धमकाकर वसूली कर रहा है. पुलिस के जवानों ने जब उस व्यक्ति को पकड़ा तो हैरान रह गए. वह व्यक्ति एक पुलिसकर्मी की तरह ही ड्रेस में था, उसके कमर में पिस्टल लगी थी. पुलिस टीम के सदस्य उसे लेकर डीसीपी सेंट्रल ऑफिस पहुंचे तो वहां मौजूद आला अफसर भी आश्चर्यचकित रह गए.

पुलिस ने जब फर्जी दरोगा की तलाशी ली, तो आरोपी के पास से CBI अफसरों के फर्जी लेटरहेड, टॉय पिस्टल (हूबहू असली जैसी दिखने वाली), नकली कारतूस व प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों के कई लेटर हेड मिले.

कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजय सिंह बताया. इस मामले की जानकारी देते हुए बुधवार को डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, हमारी टीम ने फर्जी दरोगा को अरेस्ट कर लिया है. जिसे अब जेल भेजा जा रहा है, फर्जी दरोगा के पास से कई फर्जी आधार कार्ड ,पैन कार्ड, सोने का सामान समेत अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, आरोपी संजय पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर और फर्जी दस्तावेजों के सहारे विभिन्न शहरों में होटल के कमरे किराए पर लेता था. इसके बाद वहां पर नौकरी का झूठा लालच देकर युवाओं के इंटरव्यू करता था. कई स्कूलों में नौकरी के नाम पर परीक्षाएं आयोजित करता था. फिर मोटी रकम ऐंठकर फरार हो जाता था. इस अपराध में उसकी मदद 2 व्यक्ति कर रहे थे. पुलिस की टीमें अब उनकी तलाश कर रही हैं. आरोपी के पास से फर्जी लेटर हेड कैसे और कहां से आए, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है.

यह भी पढ़ें: कानपुर में गरीब आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मुकदमा दर्ज

TAGGED:

कानपुर में नकली पुलिसवाला गिरफ्तार
FAKE POLICE INSPECTOR ARRESTED
FRAUD POLICE INSPECTOR ARRESTED
कानपुर न्यूज
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.