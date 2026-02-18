ETV Bharat / state

फर्जी दरोगा बनकर मोटी रकम ऐंठने वाला आरोपी अरेस्ट, नौकरी का लालच देकर करता था ठगी

कानपुर: शहर की अनवरगंज थाना पुलिस टीम को मंगलवार को काकादेव थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि एक दरोगा i20 कार से घूम रहा है. क्षेत्र में कोचिंग संचालकों को डरा-धमकाकर वसूली कर रहा है. पुलिस के जवानों ने जब उस व्यक्ति को पकड़ा तो हैरान रह गए. वह व्यक्ति एक पुलिसकर्मी की तरह ही ड्रेस में था, उसके कमर में पिस्टल लगी थी. पुलिस टीम के सदस्य उसे लेकर डीसीपी सेंट्रल ऑफिस पहुंचे तो वहां मौजूद आला अफसर भी आश्चर्यचकित रह गए.

पुलिस ने जब फर्जी दरोगा की तलाशी ली, तो आरोपी के पास से CBI अफसरों के फर्जी लेटरहेड, टॉय पिस्टल (हूबहू असली जैसी दिखने वाली), नकली कारतूस व प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों के कई लेटर हेड मिले.

कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजय सिंह बताया. इस मामले की जानकारी देते हुए बुधवार को डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, हमारी टीम ने फर्जी दरोगा को अरेस्ट कर लिया है. जिसे अब जेल भेजा जा रहा है, फर्जी दरोगा के पास से कई फर्जी आधार कार्ड ,पैन कार्ड, सोने का सामान समेत अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं.