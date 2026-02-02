35 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, जानें क़त्ल के अभियुक्त को पुलिस ने कैसे जाल बिछाकर पकड़ा
जमानत के बाद फरार चल रहे अभियुक्त को 35 साल बाद कानपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. खून का आरोपी शौकत 1991 से फरार था.
Published : February 2, 2026 at 4:15 PM IST
कानपुर: कानपुर शहर की कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ का जो अभियान चल रहा है, उसमें सोमवार को डीसीपी सेंट्रल की टीम ने एक ऐसे मर्डर के वांछित को अरेस्ट किया, जो पिछले 35 सालों से फरार चल रहा था.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने पीसी करके बताया कि शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में साल 1984 में एक सुल्तान नामक युवक की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उस हत्या में आरोपी शौकत को गिरफ्तार किया गया था. इसी केस में बता दें कि उसे 1990-91 के बीच जमानत मिली थी.
इसके बाद से शौकत लगातार फरार था. वह कोर्ट और पुलिस के आदेशों की अवहेलना कर रहा था. ऐसे में साल 2017 में तत्कालीन एसएसपी की ओर से शौकत पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. जब ये टॉस्क, पुलिस आयुक्त ने कर्नलगंज पुलिस टीम को दिया तो सर्विलांस व अन्य टीम के सदस्यों ने दो फरवरी को आरोपी शौकत को कानपुर के कोयला नगर से गिरफ्तार कर लिया. वह अपने बेटे गौस अली के साथ कानपुर आया था.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, जब आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था, उस समय उसका पता कानपुर का थाना चमनगंज था. हालांकि, साल 1990-91 में जब वह जमानत पर बाहर आया, तो उसने अपना ठिकाना बदल लिया. सालों तक वह गोंडा में रहा. ऐसे में पुलिस टीम ने कई बार उसे पकड़ने के लिए चमनगंज स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन वह मौके पर नहीं मिलता था.
1989 में कुछ दिनों के लिए आरोपी गोंडा जेल गया था, जब कानपुर पुलिस ने गोंडा जेल में जाकर पड़ताल की, तो आरोपी की जानकारी मिली. इसके बाद उसके गोंडा वाले ठिकाने पर दबिश दी गई, तो पता लगा वह कानपुर निकला है. सर्विलांस की मदद से पुलिस टीम ने आखिरकार सोमवार को आरोपी शौकत को अरेस्ट कर जेल भेज दिया.
