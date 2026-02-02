ETV Bharat / state

35 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, जानें क़त्ल के अभियुक्त को पुलिस ने कैसे जाल बिछाकर पकड़ा

फरार अभियुक्त को 35 साल बाद कानपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. ( ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर की कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ का जो अभियान चल रहा है, उसमें सोमवार को डीसीपी सेंट्रल की टीम ने एक ऐसे मर्डर के वांछित को अरेस्ट किया, जो पिछले 35 सालों से फरार चल रहा था. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने पीसी करके बताया कि शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में साल 1984 में एक सुल्तान नामक युवक की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उस हत्या में आरोपी शौकत को गिरफ्तार किया गया था. इसी केस में बता दें कि उसे 1990-91 के बीच जमानत मिली थी. इसके बाद से शौकत लगातार फरार था. वह कोर्ट और पुलिस के आदेशों की अवहेलना कर रहा था. ऐसे में साल 2017 में तत्कालीन एसएसपी की ओर से शौकत पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. जब ये टॉस्क, पुलिस आयुक्त ने कर्नलगंज पुलिस टीम को दिया तो सर्विलांस व अन्य टीम के सदस्यों ने दो फरवरी को आरोपी शौकत को कानपुर के कोयला नगर से गिरफ्तार कर लिया. वह अपने बेटे गौस अली के साथ कानपुर आया था.