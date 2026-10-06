हरिद्वार में पुरानी रंजिश में झोंका फायर, फिर पुलिस को किया गुमराह, ऐसे खुला राज
हरिद्वार में पुरानी रंजिश में फायर करने और पुलिस को गुमराह करने पर आरोपी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 3:36 PM IST
हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र के कटारपुर गांव में पुरानी रंजिश में फायरिंग मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. आरोपी ने फायरिंग करने के बाद खुद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए 112 पर कॉल कर अपने ऊपर जानलेवा हमला होने की झूठी सूचना दी थी.
पुलिस के मुताबिक, बीती पांच अक्टूबर को कटारपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई थी. मामले में पथरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह ने पुलिस अधिकारियों को आरोपी की गिरफ्तारी और घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर नामजद आरोपी अर्जुन पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम कटारपुर को गिरफ्तार किया.
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि, पिछले साल विक्की और उसके साथियों ने उसके साथ फायरिंग की थी. इस मामले में दोनों पक्षों के बीच न्यायालय में मुकदमा चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, इसी पुरानी रंजिश के कारण आरोपी ने पांच अक्टूबर को विक्की पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की.
फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की योजना बनाई. उसने 112 पर सूचना दी कि विक्की ने दोबारा उसके ऊपर फायरिंग की है. आरोपी का मकसद पुलिस का ध्यान अपनी ओर से हटाना था, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी कहानी झूठी निकली. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई.
फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी थी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ने पुरानी रंजिश के कारण फायरिंग करने की बात स्वीकार की है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.
-रविंद्र कुमार, पथरी थाना प्रभारी-
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