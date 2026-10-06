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हरिद्वार में पुरानी रंजिश में झोंका फायर, फिर पुलिस को किया गुमराह, ऐसे खुला राज

हरिद्वार में पुरानी रंजिश में झोंका फायर ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र के कटारपुर गांव में पुरानी रंजिश में फायरिंग मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. आरोपी ने फायरिंग करने के बाद खुद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए 112 पर कॉल कर अपने ऊपर जानलेवा हमला होने की झूठी सूचना दी थी.