ETV Bharat / state

खुद को 'मुर्दा' घोषित कर फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार; फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाया, 2016 में हत्या का आरोप

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

मऊ : जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी खुद को मृत घोषित कराकर काफी समय से फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मौत से जुड़े फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए थे.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के अनुसार, राजू उर्फ राजकुमार राजभर की उम्र करीब 38 वर्ष है और वह स्टेडियम के पास ख्वाजाहापुर क्षेत्र का निवासी है. वह पहले मुंबई में काम करता था, बाद में शेयर मार्केट ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार से जुड़ गया.

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में मऊ में योगेश सिंह की हत्या के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. पुलिस का कहना है कि आरोपी को आशंका थी कि मुकदमे में उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. इसी डर से उसने खुद को मृत घोषित कराने की कथित साजिश रची.







अपर पुलिस अधीक्षक के बयान के मुताबिक, आरोपी को कथित तौर पर फर्जी तरीके से बेहोश कर अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद उसकी तस्वीरों को एडिट करके ऐसा दिखाया गया. पुलिस के मुताबिक, गाजीपुर जनपद से मौत से जुड़े फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन सभी तथ्यों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और जांच के आधार पर की जानी है.





पुलिस के मुताबिक, राजकुमार ट्रेडिंग का काम करता था और कई लोगों ने उसके कारोबार में पैसा लगाया था. इनमें दो होम्योपैथिक डॉक्टर भी शामिल बताए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी के अनुसार, इन डॉक्टरों ने उसे कथित तौर पर खुद को मृत दिखाने की सलाह दी थी. इस योजना के पीछे एक उद्देश्य सजा से बचना और दूसरा निवेशकों के पैसे लौटाने से बचने की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस अब दोनों डॉक्टरों से पूछताछ कर उनकी भूमिका की जांच करेगी. हालांकि, उनकी संलिप्तता अभी जांच का विषय है.



