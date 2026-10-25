खुद को 'मुर्दा' घोषित कर फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार; फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाया, 2016 में हत्या का आरोप
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने रविवार को प्रेसवार्ता में किया खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 6:41 PM IST
मऊ : जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी खुद को मृत घोषित कराकर काफी समय से फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मौत से जुड़े फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए थे.
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के अनुसार, राजू उर्फ राजकुमार राजभर की उम्र करीब 38 वर्ष है और वह स्टेडियम के पास ख्वाजाहापुर क्षेत्र का निवासी है. वह पहले मुंबई में काम करता था, बाद में शेयर मार्केट ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार से जुड़ गया.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में मऊ में योगेश सिंह की हत्या के मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. पुलिस का कहना है कि आरोपी को आशंका थी कि मुकदमे में उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. इसी डर से उसने खुद को मृत घोषित कराने की कथित साजिश रची.
अपर पुलिस अधीक्षक के बयान के मुताबिक, आरोपी को कथित तौर पर फर्जी तरीके से बेहोश कर अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद उसकी तस्वीरों को एडिट करके ऐसा दिखाया गया. पुलिस के मुताबिक, गाजीपुर जनपद से मौत से जुड़े फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन सभी तथ्यों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और जांच के आधार पर की जानी है.
पुलिस के मुताबिक, राजकुमार ट्रेडिंग का काम करता था और कई लोगों ने उसके कारोबार में पैसा लगाया था. इनमें दो होम्योपैथिक डॉक्टर भी शामिल बताए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी के अनुसार, इन डॉक्टरों ने उसे कथित तौर पर खुद को मृत दिखाने की सलाह दी थी. इस योजना के पीछे एक उद्देश्य सजा से बचना और दूसरा निवेशकों के पैसे लौटाने से बचने की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस अब दोनों डॉक्टरों से पूछताछ कर उनकी भूमिका की जांच करेगी. हालांकि, उनकी संलिप्तता अभी जांच का विषय है.
इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. पुलिस अधिकारी के बयान के मुताबिक, आरोपी की परिजनों को उसकी मृत्यु की सूचना दी गई थी. परिजनों को करीब 10 लाख रुपये की बीमा राशि मिलने की भी बात सामने आ रही थी. अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि बीमा का भुगतान किन परिस्थितियों में हुआ और क्या इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया था. इस संबंध में किसी भी संभावित अनियमितता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस की सिविल लाइंस टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी. उसके लगातार ठिकाने बदलकर रहने की सूचना मिल रही थी. पुलिस को आशंका थी कि वह जनपद के आसपास ही कहीं छिपा हुआ है. इसी बीच मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने ख्वाजाहापुर गांव में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी के मुताबिक, आरोपी के खुद को मृत घोषित कराने के बाद करीब 18 महीने तक फरार रहने की बात सामने आई है.
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए मुकदमे में कार्रवाई शुरू करने और पूरे मामले की विवेचना करने की बात कही है. अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार, कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करने, तस्वीरों से छेड़छाड़ करने और अन्य दस्तावेजों की भूमिका की भी जांच की जाएगी. यदि जांच में किसी व्यक्ति की संलिप्तता और अपराध में भूमिका के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जाएगी.
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