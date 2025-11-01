ETV Bharat / state

पुलिसकर्मी को धक्का देकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार, पहली बार जेल जाने के डर से भागा

लकसर में पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.

November 1, 2025

लक्सर: पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी माल बरामदगी के दौरान पुलिसकर्मी को धक्का देकर फरार हो गया है. जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. पुलिस की सक्रियता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसके बाद उसे सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई जारी है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे और जुए का आदि है और पहली बार जेल जाने के डर से फरार हुआ. जीआरपी थाना लक्सर प्रभारी ने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश करने की कार्रवाई गतिमान है.

यात्री का पर्स छीनने का आरोप: जीआरपी लक्सर ने पुलिस अभिरक्षा से फरार झपटमार अमजद उर्फ शहबाब पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी तेलीवाला पाडली गुज्जर, थाना गंगनहर रुड़की (उम्र 31 वर्ष) को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ट्रेन में बिजनौर निवासी यात्री का पर्स छीनकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हुआ था. बीती 1 जून को सहारनपुर–मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन में घटना हुई थी. पीड़ित की पत्नी का पर्स जिसमें नकदी, ज्वैलरी और दो मोबाइल थे, आरोपी ने इकबालपुर स्टेशन के पास छीन लिया.

पुलिसकर्मी को धक्का देकर भागा था आरोपी: मुकदमा जीआरपी लक्सर में दर्ज हुआ और जांच में अमजद का नाम सामने आया. पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर गंगनहर पुल के पास माल छिपाने की बात बताई. 26 अक्टूबर को माल बरामदगी के दौरान आरोपी पुलिसकर्मी को धक्का देकर गंगनहर में गिराकर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया. इस पर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का अलग मुकदमा दर्ज किया गया.

जेल जाने की डर से भागा आरोपी: एसपी जीआरपी त्रिप्ति भट्ट के निर्देशन में तलाश को कई टीमों का गठन किया गया. मैन्युअल पुलिसिंग और मुखबिर की सूचना पर 31 अक्टूबर को आरोपी को कालूवाली पानी की टंकी, सैन चौकी–थानो रोड, थाना डोईवाला क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे और जुए का आदि है और पहली बार जेल जाने के डर से फरार हुआ.

पुलिस ने आगे की कार्रवाई की तेज: उसने खेतों के खंभे से हथकड़ी की रस्सी रगड़कर काटी और जंगल, गांवों से पैदल चलते हुए डोईवाला पहुंच गया. वह यहां मजदूरी कर पत्नी को साथ लेकर राज्य से बाहर भागने की फिराक में था. लेकिन पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया. वहीं इस बाबत जीआरपी थाना लक्सर प्रभारी ने बताया कि आरोपी अमजद उर्फ शाहबाब को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है.

