पुलिस को चकमा देकर पंचकूला नागरिक अस्पताल से फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने चंडीगढ़ से दबोचा
पंचकूला नागरिक अस्पताल से फरार चोरी के आरोपी को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है.
Published : January 14, 2026 at 5:43 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला नागरिक अस्पताल से बीती 12 जनवरी को पुलिस को चकमा देकर फरार हुए चोरी के आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी चंडीगढ़ का रहने वाला दीपक है, जिसे पंचकूला पुलिस ने चौबीस घंटे के भीतर चंडीगढ़ के सेक्टर 52 से काबू किया. इसके साथ ही पंचकूला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज चोरी के मामले के अलावा पुलिस हिरासत से फरार होने पर दूसरा केस भी दर्ज किया है.
सब्जी बेचने वाले ने की थी शिकायत : डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि "मामले में पंचकूला निवासी एक सब्जी विक्रेता ने शिकायत दी थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि बीती 10 जनवरी को दीपक नामक युवक ने उनकी दुकान से मौके का फायदा उठाकर छह हजार रुपये चोरी कर लिए. लेकिन चोरी करने के बाद भागने का प्रयास कर रहे आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद आरोपी के खिलाफ 11 जनवरी को थाना सेक्टर-14 में चोरी का मामला दर्ज किया गया. साथ ही आगामी जांच के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर कोर्ट से उसका एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया. रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई धनराशि में से पांच हजार रुपये भी बरामद किए."
अस्पताल से फरार होकर लिफ्ट ली: बीती 12 जनवरी को आरोपी के कान में दर्द की शिकायत पर पुलिस उसे इलाज के लिए पंचकूला सेक्टर-6 के सामान्य नागरिक अस्पताल लेकर आई थी. इसी दौरान दवा काउंटर से दवा खरीदते समय आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर अस्पताल के बाहर से किसी बाइक चालक से लिफ्ट लेकर फरार हो गया. आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार होने पर थाना सेक्टर-7 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम का गठन किया.
सलाखों के पीछे आरोपी: मामले में एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि "क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 के इंचार्ज मुकेश सैनी के नेतृत्व में जांच अधिकारी सुनील दीक्षित समेत उसकी टीम ने आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर चंडीगढ़ के सेक्टर-52 से गिरफ्तार किया. इसके बाद आरोपी को आज अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है." डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि "पंचकूला पुलिस अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है."