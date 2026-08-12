16 साल बाद पकड़ा गया जेल से भागा आरोपी, महाराष्ट्र के वापी में छिपकर चलाता था ट्रैक्टर
यह आरोपी 2010 में मध्यप्रदेश के नीमच स्थित जिला जेल कनावटी से लोहे के सरिये तोड़कर 4 अन्य बंदियों के साथ फरार हो गया था.
Published : August 12, 2026 at 2:25 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला विशेष टीम (DST) ने 16 वर्ष पुराने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला जेल कनावटी, नीमच (मध्य प्रदेश) से फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए महाराष्ट्र के वापी में ट्रैक्टर चलाकर गुजारा कर रहा था. वह अपने घर मिलने आया था, तभी मुखबिर की सूचना पर जिला स्पेशल टीम ने उसे दबोच लिया.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी कपासन थाने के हथियाना निवासी सोहन जाट पुत्र सूरजमल जाट को जिला स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है. यह आरोपी 1 जनवरी 2010 को मध्यप्रदेश के नीमच जिले में स्थित जिला जेल कनावटी से लोहे के सरिये तोड़कर 4 अन्य बंदियों के साथ फरार हो गया था. उस समय वह नीमच (MP) के जीरन थाने में NDPS एक्ट के प्रकरण में बंद था. जेल से फरार होने के बाद आरोपी करीब 16 वर्षों से फरार चल रहा था. पूछताछ में सामने आया कि वह महाराष्ट्र के वापी में ट्रैक्टर चलाता था. वहीं, मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहा था. वह कभी-कभार ही गांव आता-जाता था.
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इस तरह हुई गिरफ्तारी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि DST प्रभारी ASI सूरज कुमार के नेतृत्व में ASI राजकुमार, साइबर सेल, कांस्टेबल जगदीश, देवेंद्र, सुरेश सुंडा, अरविंद, अशोक, कृष्णकांत, वीरेंद्र और रामकेश की टीम गठित की गई. मुखबिर से सूचना मिली कि सोहन जाट भादसोड़ा सामाजिक कार्य से आएगा. टीम ने सुबह से शाम तक इंतजार किया. देर रात आरोपी सोहन जाट अपने गांव हथियाना में घुसा तो मुखबिर के इशारे पर उसे घेराबंदी कर डिटेन किया गया. इस कार्रवाई में थाना भदेसर के कांस्टेबल सुरेंद्र पाल का भी सहयोग रहा. गिरफ्तार आरोपी थाना जीरन, जिला नीमच के मामले में वांछित चल रहा था. नियमानुसार अग्रिम अनुसंधान के लिए उसे पुलिस थाना जीरन को सौंप दिया गया है.