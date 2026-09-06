ETV Bharat / state

JE पर कार चढ़ाने और 50 मीटर तक घसीटने के मामले में एक्शन, आरोपी दीपक शर्मा गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है.

Photo Credit; ETV Bharat
JE पर कार चढ़ाने के मामले में एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता पर कार चढ़ाने और 50 मीटर तक घसीटने के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. मुख्य आरोपी दीपक शर्मा को शनिवार की देर रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है. रविवार को कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

JE पर कार चढ़ाने के मामले में एक्शन (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र में बीते 31 अगस्त को एक गाड़ी चालक ने अवर अभियंता विक्रांत भारती पर जानलेवा हमला करते हुए उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी. मामला सामने आने पर मुख्य आरोपी दीपक शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस फिलहाल आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. आरोपी के खिलाफ और भी सबूत और तथ्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि न्यायालय के माध्यम से उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.

बता दें कि सोशल मीडिया पर मथुरा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी का झंडा लगी हुई कार एक शख्स को चपेट में लेकर घसीटते हुए दिखाई दे रही है. जिसमें पीड़ित विक्रांत भारती को चालक करीब 50 मीटर तक घसीटता गया था. कार की चपेट में आया पीड़ित ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हैं. घटना का बाद पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. फिलहाल घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- खौफनाक वारदात: JE की हत्या की कोशिश, BJP का झंडा लगी कार ने 50 मीटर तक घसीटा, वीडियो वायरल

TAGGED:

POLICE ACTION ON JE CASE
VIDEO VAIRAL OF JE
ATTEMPT TO MURDER JE
MATHURA NEWS
MATHURA JE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.