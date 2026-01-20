ETV Bharat / state

खटीमा: दुष्कर्म का प्रयास और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, ये है पूरा मामला

उधम सिंह नगर: खटीमा कोतवाली क्षेत्र में धार्मिक पहचान छुपाकर 19 वर्षीय युवती को अपने जाल में फंसाने और होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पीड़ित युवती द्वारा 18 जनवरी को रिपोर्ट लिखाई गई थी. खटीमा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सोनू उर्फ शहनवाज पुत्र मोहमुद्दीन निवासी वार्ड नं 06 गोटिया थाना खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया है.

धर्म छिपाकर युवती से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी शहनवाज गिरफ्तार: महिला दरोगा संतोषी नेगी एवं पुलिस टीम द्वारा आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर आवश्यक पूछताछ की गई है. आरोपी को आज मंगलवार को न्यायालय में पेश कर दर्ज मुकदमे के आधार पर जेल भेजा जायेगा. कोतवाल विजेंद्र शाह के अनुसार उक्त मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी की है.

दोनों एक ही मेडिकल स्टोर में करते हैं काम: खटीमा नगर के एक मेडिकल स्टोर में काम करने वाली 19 वर्षीय युवती का आरोप है कि शहनवाज ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर उसके साथ प्रेम संबंध बढ़ाए. होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया. इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के दबाव बनाया गया. शहनवाज वार्ड नं 06 गोटिया थाना खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर का निवासी है. आरोपी पीड़ित युवती के साथ नगर के एक मेडिकल स्टोर में साथ में काम करता था. उक्त पूरे मामले में 18 जनवरी को खटीमा निवासी पीड़ित युवती द्वारा कोतवाली खटीमा में उपस्थित होकर आरोपी युवक के खिलाफ लिखित तहरीर दे कई गंभीर आरोप लगाए थे.