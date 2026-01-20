ETV Bharat / state

खटीमा: दुष्कर्म का प्रयास और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, ये है पूरा मामला

खटीमा पुलिस ने सोनू उर्फ शहनवाज को गिरफ्तार किया है, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा

उधम सिंह नगर: खटीमा कोतवाली क्षेत्र में धार्मिक पहचान छुपाकर 19 वर्षीय युवती को अपने जाल में फंसाने और होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पीड़ित युवती द्वारा 18 जनवरी को रिपोर्ट लिखाई गई थी. खटीमा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सोनू उर्फ शहनवाज पुत्र मोहमुद्दीन निवासी वार्ड नं 06 गोटिया थाना खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया है.

धर्म छिपाकर युवती से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी शहनवाज गिरफ्तार: महिला दरोगा संतोषी नेगी एवं पुलिस टीम द्वारा आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर आवश्यक पूछताछ की गई है. आरोपी को आज मंगलवार को न्यायालय में पेश कर दर्ज मुकदमे के आधार पर जेल भेजा जायेगा. कोतवाल विजेंद्र शाह के अनुसार उक्त मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उसकी गिरफ्तारी की है.

दोनों एक ही मेडिकल स्टोर में करते हैं काम: खटीमा नगर के एक मेडिकल स्टोर में काम करने वाली 19 वर्षीय युवती का आरोप है कि शहनवाज ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर उसके साथ प्रेम संबंध बढ़ाए. होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया. इसके साथ ही धर्म परिवर्तन के दबाव बनाया गया. शहनवाज वार्ड नं 06 गोटिया थाना खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर का निवासी है. आरोपी पीड़ित युवती के साथ नगर के एक मेडिकल स्टोर में साथ में काम करता था. उक्त पूरे मामले में 18 जनवरी को खटीमा निवासी पीड़ित युवती द्वारा कोतवाली खटीमा में उपस्थित होकर आरोपी युवक के खिलाफ लिखित तहरीर दे कई गंभीर आरोप लगाए थे.

युवती को होटल ले गया शहनवाज तो आधार कार्ड से खुला राज: युवती ने पुलिस को बताया कि उसके साथ कार्य करने वाले सहकर्मी युवक द्वारा अपना नाम सोनू हिन्दू धर्म का होना बताया गया. इसके बाद उससे नजदीकियां बढाईं. सोनू उर्फ शहनवाज 18-01-2026 को उसे खटीमा के एक होटल में ले गया. वहां पर उसका आधार कार्ड देखने पर उसे उसका वास्तविक नाम शहनवाज उम्र 29 पुत्र मोहमुद्दीन निवासी वार्ड नं06 गोटिया थाना खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर होने की जानकारी मिली. युवती द्वारा उक्त युवक पर आरोप लगाया गया कि उसने उस पर धर्म परिवर्तन करने एवं शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाया. उसका असली नाम पता चलने पर वह उसके चंगुल से भाग कर थाने पर आय़ी और तहरीर लिखाई.

कोतवाल ने ये कहा: कोतवाल खटीमा विजेंद्र शाह के अनुसार-

पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर कोतवाली खटीमा पर तत्काल आरोपी युवक शहनवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना महिला उपनिरीक्षक सन्तोषी नेगी द्वारा प्रारम्भ की गयी. पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण करवाकर न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराये गए. घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा टीमों का गठन कर नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्काल किये जाने हेतु दिशा निर्देश किया गया था. दिनांक 19-01-2026 को उक्त मामले की विवेचक एसआई संतोषी नेगी द्वारा पुलिस टीम के साथ अभियुक्त शहनवाज पुत्र मोहमुद्दीन निवासी वार्ड नं06 गोटिया थाना खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर को खटीमा क्षेत्र से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई.
-विजेंद्र शाह, कोतवाल, खटीमा-

आज न्यायालय में पेश किया जाएगा आरोपी शहनवाज: कोतवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा घटना के सम्बन्ध में तमाम सबूत एकत्र किये जा रहे हैं. अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है. वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्त में आए आरोपी युवक को आज न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जायेगा.
