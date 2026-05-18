मेडिकल स्टोर संचालक का हमला करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार, पुरानी रंजिश को लेकर दिया था अंजाम
देहरादून के सहसपुर में मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 18, 2026 at 8:36 PM IST
विकासनगर: देहरादून की सहसपुर पुलिस ने दिनदहाड़े मेडिकल स्टोर संचालक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने संचालक पर धारदार हथियार पाठल से जान से मारने के इरादे से हमला किया था. हमलावर, संचालक को घायल करने के बाद मौके से फरार हो गया था.
सोमवार 18 मई को कोतवाली सहसपुर पुलिस ने धारदार हथियार पाठल से जानलेवा हमला करने की घटना में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार पाठल भी बरामद किया है. 17 मई को 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि बद्रीपुर क्षेत्र में कार्तिक नाम के युवक ने महेंद्र पुत्र बहादुर सिंह निवासी बद्रीपुर पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है.
सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सहसपुर और प्रभारी निरीक्षक सहसपुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. लेकिन आरोपी मौके से फरार हो चुका था. घायल को तत्काल उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल धर्मावाला भेजा गया, जहां से उसे हायर सेंटर अस्पताल देहरादून रेफर किया गया.
घटना के संबंध में घायल के भाई गेंदन सिंह की तहरीर पर आरोपी कार्तिक पुत्र रवि चौधरी निवासी बद्रीपुर के खिलाफ कोतवाली सहसपुर में मुकदमा दर्ज किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई.
सहसपुर कोतवाली के एसएचओ प्रदीप सिंह रावत ने बताया कि, गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए पांवटा साहिब-देहरादून हाईवे अंडरपास मेदनीपुर बद्रीपुर क्षेत्र से 26 वर्षीय आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि, उसका महेंद्र से लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के कारण उसने हमला करने की योजना बनाई थी.
आरोपी ने बताया कि, वह पहले पाठल छिपाकर किराना स्टोर के पास पहुंचा और मौका मिलते ही महेंद्र पर जान से मारने की नियत से कई वार किए. हमले में घायल महेंद्र सड़क पर गिर गया और चीखने लगा. उसकी आवास सुनकर गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी. जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार पाठल भी बरामद कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है.
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