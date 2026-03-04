ETV Bharat / state

मंदिर के बाहर नमाज पढ़ रहे व्यक्ति से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब दूसरे वायरल वीडियो ने बढ़ाई आफत

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के अटरिया देवी मंदिर परिसर के बाहर नमाज पढ़ रहे युवक से मारपीट के मामले में पुलिस ने मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद एक और वीडियो वायरल होने से मामला और गरमा गया है. इसमें आरोपी एक बच्ची से धार्मिक नारा लगवाते नजर आ रहा है.

उधम सिंह नगर में मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित अटरिया देवी मंदिर परिसर के बाहर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक युवक मंदिर के बाहर खाली पड़े मैदान में नमाज अदा कर रहा था. इसी दौरान मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पहुंचते हैं और कथित तौर पर नमाज पढ़ रहे युवक से गाली-गलौज करने लगते हैं.

शाहिद ने मंदिर प्रबंधक के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा: वीडियो में देखा गया कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपी युवक की डंडे से पिटाई करता है. मारपीट का शिकार युवक की पहचान शाहिद के रूप में हुई थी. घटना के बाद शाहिद मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पुलिस के पास पहुंचा था. उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अरविंद शर्मा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.