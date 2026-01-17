ETV Bharat / state

गैरसैंण: युवक के दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग, चेकअप के लिए अस्पताल पहुंची तो हुआ खुलासा

गैरसैंण के गांव में नाबालिग से दुष्कर्म: इस मामले को लेकर कोतवाली गैरसैंण में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई. तहरीर में आरोप लगाया गया कि गैरसैंण ब्लॉक के एक 21 वर्षीय युवक द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत कृत्य कर उसे गर्भवती किया गया है. पुलिस द्वारा बताया गया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है.

गैरसैंण: नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गैरसैंण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती अपनी जांच करवाने अस्पताल पहुंची थी. इस दौरान युवती 3 माह की गर्भवती निकली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पॉक्सो कोर्ट में पेश किया है.

नाबालिग किशोरी सामान्य जांच के लिये अस्पताल आई थी. इस दौरान किशोरी द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधित परिवर्तन होने की जानकारी चिकित्सकों को दी गई. जिसके बाद चिकित्सकों द्वारा किशोरी की जांच की गई. जांच में पाया गया कि युवती तीन माह की गर्भवती है. इसकी सूचना तुरंत अस्पताल प्रशासन द्वारा कोतवाली गैरसैंण पुलिस को दी गई. सूचना पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा किशोरी के परिजनों से संपर्क किया गया व मामले की जानकारी जुटायी गई.

-अर्जुन रावत, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गैरसैंण-

दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज: अपनी नाबालिग बेटी के साथ हुई इस घटना को लेकर परिजनों द्वारा गैरसैंण कोतवाली में शिकायती पत्र दिया गया. शिकायत पत्र के आधार पर कोतवाली गैरसैंण में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश पर मामला महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल को सौंपा गया है.

पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया आरोपी: महिला एवं नाबालिग से संबंधित संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार द्वारा गैरसैंण पुलिस को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए. इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गैरसैंण मनोज सिरौला के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. आरोपी को आज शनिवार को पॉक्सो न्यायालय गोपेश्वर के समक्ष पेश किया गया है.

ये भी पढ़ें: