व्हाट्सएप पर नामी लोगों की फोटो लगाकर ऐप पर बनाता आईडी, परिचितों से करता ठगी...गिरफ्तार
जालोर जिले के रहने वाले आरोपी ने आसपास के लड़कों का ठगी का गिरोह बना रखा था.
Published : January 3, 2026 at 6:03 PM IST
भीलवाड़ा : शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने शनिवार को जालौर जिले से साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया. यह व्हाट्सएप पर नामी लोगों के फोटो लगाकर सोशल मीडिया ऐप पर आईडी बनाता और उनके जान-पहचान के लोगों से फोन पर ठगी करता था. आरोपी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व दिल्ली में ठगी की वारदात कर चुका है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रतापनगर एसएचओ राजपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने साइबर ठगी के आरोपी जालौर जिले के रामसीन थाना क्षेत्र निवासी ईश्वर मेघवाल (32) को गिरफ्तार किया. परिवादी मिठ्ठा लाल ने 28 जुलाई 2025 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी थी. उसमें बताया कि 26 व 28 जुलाई 2025 को उसके मोबाइल पर दो-तीन अज्ञात नंबर से व्हाट्सअप कॉल आई. इसकी व्हाट्सअप डीपी पर नामी व्यक्ति पृथ्वीराज कोठारी का फोटो लगा था. कॉल के दौरान खुद को पृथ्वीराज कोठारी बताया और कहा कि अहमदाबाद में 40 लाख रुपए हवाला से भिजवा देना. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 318(4), 316(2) बीएनएस 2023 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
एसपी के अनुसार, पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य की मदद से रामसीन थाना क्षेत्र के रहने वाले ईश्वर मेघवाल को गिरफ्तार किया. मेघवाल ने जालौर और बालोतरा जिले के आसपास रहने वाले युवकों का गिरोह बना रखा था. यह गिरोह नामी व्यक्तियों की व्हाट्सएप पर फोटो लगाने के साथ ही सोशल मीडिया ऐप पर उस व्यक्ति के नाम की आईडी बनाता. डीपी लगी फोटो वाले व्यक्ति के जान पहचान के लोगों को फोन कर पैसे अपने खाते में डलवाता. राजस्थान के साथ गुजरात, महाराष्ट्र व दिल्ली में ठगी की वारदात कर चुका.
