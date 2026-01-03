ETV Bharat / state

व्हाट्सएप पर नामी लोगों की फोटो लगाकर ऐप पर बनाता आईडी, परिचितों से करता ठगी...गिरफ्तार

भीलवाड़ा : शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने शनिवार को जालौर जिले से साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया. यह व्हाट्सएप पर नामी लोगों के फोटो लगाकर सोशल मीडिया ऐप पर आईडी बनाता और उनके जान-पहचान के लोगों से फोन पर ठगी करता था. आरोपी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व दिल्ली में ठगी की वारदात कर चुका है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रतापनगर एसएचओ राजपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ने साइबर ठगी के आरोपी जालौर जिले के रामसीन थाना क्षेत्र निवासी ईश्वर मेघवाल (32) को गिरफ्तार किया. परिवादी मिठ्ठा लाल ने 28 जुलाई 2025 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी थी. उसमें बताया कि 26 व 28 जुलाई 2025 को उसके मोबाइल पर दो-तीन अज्ञात नंबर से व्हाट्सअप कॉल आई. इसकी व्हाट्सअप डीपी पर नामी व्यक्ति पृथ्वीराज कोठारी का फोटो लगा था. कॉल के दौरान खुद को पृथ्वीराज कोठारी बताया और कहा कि अहमदाबाद में 40 लाख रुपए हवाला से भिजवा देना. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 318(4), 316(2) बीएनएस 2023 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

