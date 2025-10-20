ETV Bharat / state

हथकड़ी समेत आगे-आगे हत्यारोपी ने लगायी दौड़, पीछे भागी पुलिस, समझें पूरा मामला

गिरिडीह: अधेड़ की हत्या में गिरफ्तार हुए युवक ने हथकड़ी समेत भागने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस के साथ स्थानीय दुकानदारों की तत्परता से आरोपी पुनः पकड़ा गया. यह मामला गिरिडीह कोर्ट परिसर का है. दरअसल, धनवार थाना क्षेत्र के अंबाटांड़ पंचायत के गरडीह गांव निवासी 55 वर्षीय रविन्द्र सिंह की हत्या हुई थी. शनिवार को इस कांड को अंजाम दिया गया था.

एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल और उनकी टीम ने 25 वर्षीय बच्चू सिंह को गिरफ्तार किया. सोमवार को बच्चू को लेकर धनवार थाना के एसआई पहुंचे थे. बच्चू का मेडिकल चेकअप करवाया गया. सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप करने के बाद बच्चू को अदालत में पेश करने के लिए कोर्ट परिसर लाया जा रहा था.

हथकड़ी समेत आगे-आगे हत्यारोपी ने लगायी दौड़ (ईटीवी भारत)

इसी दौरान बच्चू हथकड़ी और रस्सा समेत भागने लगा. बच्चू टावर चौक की तरफ भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी दौड़ लगा रहे थे. पुलिस के द्वारा शोर भी मचाया गया. अचानक आरोपी को भागते देख टावर चौक के दुकानदार एक्टिव हुए और उसे घेर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसे पुनः गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया.