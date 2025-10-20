ETV Bharat / state

हथकड़ी समेत आगे-आगे हत्यारोपी ने लगायी दौड़, पीछे भागी पुलिस, समझें पूरा मामला

गिरिडीह में एक अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

Giridih Police
आरोपी को पकड़कर ले जाती पुलिस (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: अधेड़ की हत्या में गिरफ्तार हुए युवक ने हथकड़ी समेत भागने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस के साथ स्थानीय दुकानदारों की तत्परता से आरोपी पुनः पकड़ा गया. यह मामला गिरिडीह कोर्ट परिसर का है. दरअसल, धनवार थाना क्षेत्र के अंबाटांड़ पंचायत के गरडीह गांव निवासी 55 वर्षीय रविन्द्र सिंह की हत्या हुई थी. शनिवार को इस कांड को अंजाम दिया गया था.

एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल और उनकी टीम ने 25 वर्षीय बच्चू सिंह को गिरफ्तार किया. सोमवार को बच्चू को लेकर धनवार थाना के एसआई पहुंचे थे. बच्चू का मेडिकल चेकअप करवाया गया. सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप करने के बाद बच्चू को अदालत में पेश करने के लिए कोर्ट परिसर लाया जा रहा था.

हथकड़ी समेत आगे-आगे हत्यारोपी ने लगायी दौड़ (ईटीवी भारत)

इसी दौरान बच्चू हथकड़ी और रस्सा समेत भागने लगा. बच्चू टावर चौक की तरफ भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी दौड़ लगा रहे थे. पुलिस के द्वारा शोर भी मचाया गया. अचानक आरोपी को भागते देख टावर चौक के दुकानदार एक्टिव हुए और उसे घेर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसे पुनः गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया.

घटना को लेकर धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार पाल ने बताया कि हत्या के मामले में बच्चू सिंह को गिरफ्तार करते हुए गिरिडीह भेजा गया था. यहां सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराने के बाद कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी अभियुक्त ने पुलिस बल को चकमा देने का प्रयास किया. हालांकि साथ में गए पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की तत्परता से अभियुक्त को पुनः पकड़ लिया गया. बाकी मामले से वरीय पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है.

यह भी पढ़ें:

कुख्यात नक्सली विवेक के बॉडीगार्ड ने पत्नी के साथ किया आत्मसमर्पण, दोनों ने चुनी 'नई दिशा'

गिरिडीह में फायरिंग, निजी गार्ड पर जानलेवा हमला

गिरिडीह में कांग्रेस का 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान शुरू, प्रदेश अध्यक्ष बोले- बिहार की जनता ने बना लिया है बदलाव का मन

TAGGED:

ACCUSED RAN AWAY
GIRIDIH COURT ACCUSED RUN
GIRIDIH MURDER CASE
गिरिडीह में हत्या
GIRIDIH POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.