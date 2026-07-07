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SI Paper Leak: मौसा संदीप लाटा से लीक पेपर लेकर दी परीक्षा, फिजिकल में हुआ फेल, चढ़ा एसओजी के हत्थे

लंबे समय से फरार चल रहे दस हजार रुपए के इनामी आरोपी भवानी शर्मा को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया.

Accused Bhawani Sharma
आरोपी भवानी शर्मा (Source - SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 7:54 PM IST

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जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है. उसने अपने मौसा से लीक पेपर के सवाल-जवाब लिए और उन्हें पढ़कर परीक्षा पास कर ली. लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास नहीं होने के कारण उसका चयन नहीं हुआ. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मंगलवार को बताया कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में कोटपूतली निवासी भवानी शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. वह लंबे समय से फरार था. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का ईनाम था.

लिखित परीक्षा में आए अच्छे नंबर: उन्होंने बताया कि उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक के संबंध में एसओजी थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसंधान में सामने आया कि लिखित परीक्षा से पहले भवानी शर्मा ने संदीप कुमार लाटा (सहायक लेखाधिकारी, वित्त भवन, जयपुर) से लीक पेपर हासिल कर लिया था. संदीप लाटा भवानी शर्मा का मौसा लगता है. उसने लीक पेपर के सवाल-जवाब पढ़कर परीक्षा दी और हिंदी विषय के पेपर में 200 में से 178.13 नंबर व सामान्य ज्ञान विषय के पेपर में 200 में से 165.14 नंबर हासिल किए.

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शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं हुआ पास: हालांकि, शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल रहने से उसका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया. भवानी शर्मा लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित था. उन्होंने कहा, एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी एएसपी चिरंजीलाल मीना ने 3 जुलाई को भवानी शर्मा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया.

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कोर्ट में पेश किया, भेजा जेल: उसकी रिमांड अवधि पूरी होने पर मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. उस मामले में अब तक 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा लीक पेपर संदीप लाटा के पास पहुंचा था. इस पेपर के सवाल-जवाब उसने भवानी शर्मा को पढ़वाए.

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