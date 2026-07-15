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वाहन चेकिंग से बचने के लिए पुलिस चालक को मारी थी टक्कर, गाड़ी समेत आरोपी गिरफ्तार

रांची में वाहन चेकिंग के दौरान पेट्रोलिंग वाहन चालक टक्कर मारी थी. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

VEHICLE CHECKING DRIVE IN RANCHI
आरोपी थार चालक गिरफ्तार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 1:09 PM IST

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रांची: राजधानी के मोरहाबादी स्थित प्राइम पार्क के पास पुलिस वाहन जांच कर रही थी. इस दौरान चेकिंग से बचने के लिए लालपुर पुलिस के वाहन चालक को टक्कर मारकर थार चालक फरार हो गया था. छापेमारी कर थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने आरोपी के वाहन को भी जब्त कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

रांची पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 14 जुलाई 2026 को करीब 11:30 बजे दिन में मोरहाबादी प्राइम पार्क के पास पेट्रोलिंग टीम वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान एक काले रंग की थार पुलिस को संदिग्ध दिखाई दी. वाहन पर पूरी तरह ब्लैक फिल्म लगी थी, विंडशील्ड टूटी हुई थी और पीछे का नंबर प्लेट मिट्टी से ढंका हुआ था. जिससे उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी. जैसे ही पेट्रोलिंग टीम ने वाहन को रोककर जांच करने का प्रयास किया, चालक ने गाड़ी तेज गति से भगाने की कोशिश की. इस दौरान उसने पेट्रोलिंग वाहन के चालक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी. जिससे वह सड़क पर गिर गए.

हादसे में पेट्रोलिंग वाहन चालक के सिर पर गंभीर चोट आई और पांच टांके लगाने पड़े. हालांकि घायल पुलिसकर्मी अब खतरे से बाहर है. घटना के बाद पुलिस ने वाहन का नंबर ट्रेस कर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर थार वाहन को जब्त कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरियातू निवासी 38 वर्षीय विश्राम उरांव के रूप में हुई है.

पुलिस ने की अपील

रांची पुलिस ने इस घटना के बाद आम लोगों से अपील की है कि वाहन जांच के दौरान पुलिस का सहयोग करें. पुलिस का कहना है कि जांच अभियान आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से नियमित रूप से चलाया जाता है. पुलिस के अनुसार, जांच से बचने या पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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