ETV Bharat / state

हरिद्वार जमीनी विवाद फायरिंग मामला, आरोपी ने किया सरेंडर, केस में आया नया मोड़

हरिद्वार जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई और मामा को गोली मारने के केस में नया मोड आया है. मातृ सदन की केस में हुई एंट्री.

Etv Bharat
अतुल चौहान ने कनखल थाने में किया सरेंडर (@Atul Chauhan)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 28, 2026 at 7:41 PM IST

|

Updated : January 28, 2026 at 7:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आज बुधवार 28 जनवरी सुबह जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था. इस दौरान फायरिंग भी हुई थी. इस फायरिंग में हरिद्वार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान के पैर और मामा कृष्णपाल के हाथ में गोली थी. गोली मारने का आरोप अतुल चौहान पर लगा था. अतुल चौहान ने भी कनखल थाने में अपना लाइसेंसी हथियार जमा कराकर सरेंडर कर दिया.

पहले बता दें कि ये पूरा विवाद कनखल थाना क्षेत्र के पंजनहेड़ी गांव में हुआ. अतुल चौहान ने दोपहर को जो वीडियो जारी किया, उसमें अतुल चौहान का कहना है कि उन्होंने गांव में पंचायत भूमि और अवैध कालोनियों की शिकायत की थी. इसलिए उनके ऊपर पूर्व में भी जानलेवा हमले हुए थे.

हरिद्वार जमीनी विवाद फायरिंग मामले में आरोपी ने किया सरेंडर (@Atul Chauhan)

अतुल चौहान का कहना है कि बुधवार सुबह भी पंजनहेड़ी गांव में जमीन कब्जा कर अवैध कॉलोनी बनाने की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने जांच के लिए पहुंची थी. इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके और उनके भतीजे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया.

अतुल चौहान के अनुसार उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए लाइसेंसी हथियार से सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई. वीडियो जारी करने के बाद अतुल चौहान कनखल थाने पहुंचा, जहां उन्होंने थाने में अपना लाइसेंसी हथियार जमा करा दिया और आत्मसमर्पण कर दिया.

मामले में नया मोड़: वहीं इस मामले में नया मोड भी तब आया जब मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानन्द सरस्वती के शिष्य ब्रह्मचारी सुधानंद की एंट्री हुई. ब्रह्मचारी सुधानंद ने अतुल चौहान को सामाजिक कार्यकर्ता बताया. उन्होंने अतुल चौहान की तरफ से कनखल थाने में तहरीर देकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान पर आपराधिक षड्यंत्र व प्रशासनिक संरक्षण में अवैध प्लाटिंग करने के गंभीर आरोप लगाए. ब्रह्मचारी सुधानंद ने अमित चौहान समेत दस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उधर अमित चौहान पक्ष की ओर से पुलिस को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

पूरा मामला जानिए: पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह को पंजनहेड़ी गांव में प्रशासन की टीम सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी. इसी दौरान दो पक्षों अतुल चौहान और उनके भतीजे भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरुण चौहान की हरिद्वार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित चौहान से बहस हो गई थी. दोनों पक्षों के बीच अतुल चौहान और अमित चौहान के बात हाथापाई तक पहुंच गई थी. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव के बीच अचानक फायरिंग की घटना हुई, जिसमें सचिन चौहान और किशनपाल को गोली लग गई.

सचिन चौहान हरिद्वार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई है, वहीं किशनपाल, अमित चौहान के मामला है. गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें हरिद्वार के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया था.

वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी. एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया था कि गांव के पास अमित चौहान द्वारा उषा टाउनशिप के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही है. दूसरे पक्ष के अतुल चौहान द्वारा न्यायालय में पीआईएल डाली गई है. उसी के संबंध में जांच के लिए प्रशासन की टीम को आना था. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया.

एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक अतुल चौहान द्वारा अपनी लाइसेंस पिस्टल से फायर किया गया, जिसमें अमित चौहान पक्ष के सचिन चौहान के पैर और कृष्णपाल के पैर में गोली लग गई. दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य संकलन किए और चार कारतूस बरामद हुए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और वीडियो की जांच कर रही है.

पढ़ें---

Last Updated : January 28, 2026 at 7:48 PM IST

TAGGED:

HARIDWAR FIRING CASE
LAND DISPUTE CASE HARIDWAR
हरिद्वार जमीनी विवाद में फायरिंग
हरिद्वार जिला पंचायत उपाध्यक्ष
ACCUSED SURRENDERED FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.