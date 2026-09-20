दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस के डर से आरोपी ने किया सरेंडर
हरिद्वार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी ने किया सरेंडर, बदमाश ने महिला के गले से छीने चेन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 5:46 PM IST
हरिद्वार: कनखल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. इस मामले में फरार आरोपी ने पुलिस की लगातार दबिश से घबराकर कोतवाली कनखल पहुंचकर सरेंडर कर दिया है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग की घटना भी हुई है. लुटेरों ने लात मारकर महिला की स्कूटी गिराई. जिसमें महिला और बच्चा घायल हो गए.
पुलिस के मुताबिक, बीती 3 सितंबर को पीड़िता की मां ने कोतवाली कनखल में तहरीर दी थी. तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक युवक ने उनकी नाबालिग बेटी से दोस्ती कर उसे विश्वास में लिया. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फोटो वीडियो बना लिए. आरोपी इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगा.
डर के चलते नाबालिग ने आरोपी को 1 लाख रुपए दे दिए. इसके बावजूद आरोपी की पैसों की मांग जारी रही. आखिर में दुखी होकर उसने पुलिस से शिकायत की और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कनखल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.
एसएसपी नवनीत सिंह ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए और पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू की. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा. वो दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़ और बरेली समेत कई स्थानों पर छिपा रहा. पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार दबिश देती रही.
पुलिस की कार्रवाई तेज होने के बाद आरोपी पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया. इसके बाद वो शनिवार को खुद कोतवाली कनखल पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
आरोपी का नाम-
- गौरव कुमार पुत्र धनपाल, निवासी- बफरी बुजुर्ग, थाना शाही, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश)
आरोपी वर्तमान में कनखल क्षेत्र के सगरावाला में रह रहा था. पुलिस के लगातार दबाव के चलते आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया. अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. मामले में कनखल कोतवाली प्रभारी इंस्पेकर देवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि,
"मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और लगातार दबिश के चलते आरोपी खुद ही आत्मसमर्पण करने पहुंच गया. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया जाएगा."- देवेंद्र सिंह रावत, कनखल कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर
हरिद्वार में दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग, लात मारकर गिराई स्कूटी, महिला और बच्चा घायल: कनखल कोतवाली क्षेत्र में ही रविवार को दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग की घटना से हड़कंप मच गया. यहां बाइक सवार बदमाश महिला की सोने की चेन झपटकर फरार हो गया. इससे पहले बदमाश ने महिला की स्कूटी को लात मारकर गिरा दिया था. सड़क पर गिरने से महिला और उसके साथ मौजूद बच्चे के सिर में चोट लग गई. बदमाश महिला की चेन छीनकर फरार हो गया. वहीं, घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
जानकारी के अनुसार, गणपतिधाम फेज तीन निवासी महिला बच्चे के साथ स्कूटी से बुड्ढी माता क्षेत्र में सामान लेने गई थीं. सामान लेकर वो बच्चे के साथ स्कूटी से घर लौट रही थीं. बताया जा रहा है कि जैसे ही वो हरिद्वार-लक्सर मार्ग पर आईटीआई कॉलेज के बाहर पहुंचीं, तभी पीछे से बाइक सवार एक युवक तेजी से आया. बाइक सवार ने अचानक महिला की स्कूटी को लात मार दी. इससे स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई. महिला और बच्चा भी सड़क पर गिर गए.
इसी दौरान बाइक सवार ने महिला के गले से सोने की चेन झपटी और मौके से फरार हो गया. महिला के अनुसार, चेन करीब डेढ़ तोले की थी. घटना के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और महिला व बच्चे को संभाला. दोनों के सिर में हल्की चोटें आई हैं. दिनदहाड़े हुई लूट की सूचना मिलते ही कनखल पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी जुटाई. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. ताकि, आरोपी की पहचान की जा सके.
"महिला से बाइक सवार द्वारा चेन झपटने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है. आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा."- देवेंद्र सिंह रावत, कनखल कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर
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