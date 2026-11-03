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मंदिर की घंटी चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, 136 घंटियां बरामद

मंदिर की घंटी चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: जनपद में सोमवार को पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया, जो चोरी के लिए सिर्फ मंदिर को ही निशाना बनाता था. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 136 घंटे, 130 जंजीरें व घटनाओ में उपयोग की जाने वाली बाईक बरामद की है.

सीओ प्रतीक्षा सिंह के अनुसार, चिल्ला थाना क्षेत्र के बरेठी कला गांव के रहने वाले लल्ला नाम के एक व्यक्ति ने 1 नवंबर को चिल्ला थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि कुछ अज्ञात चोरों ने उनके गांव में स्थित दो मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी कर लिए हैं.