मंदिर की घंटी चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार, 136 घंटियां बरामद
अभियुक्त के कब्जे से 136 घंटे, 130 जंजीरें व घटनाओं में उपयोग की जाने वाली बाइक बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:18 PM IST
बांदा: जनपद में सोमवार को पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया, जो चोरी के लिए सिर्फ मंदिर को ही निशाना बनाता था. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 136 घंटे, 130 जंजीरें व घटनाओ में उपयोग की जाने वाली बाईक बरामद की है.
सीओ प्रतीक्षा सिंह के अनुसार, चिल्ला थाना क्षेत्र के बरेठी कला गांव के रहने वाले लल्ला नाम के एक व्यक्ति ने 1 नवंबर को चिल्ला थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि कुछ अज्ञात चोरों ने उनके गांव में स्थित दो मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी कर लिए हैं.
तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की, इस दौरान, 2 नवंबर को मुखबिर के जरिए पुलिस को जानकारी मिली कि पलरा गांव के पास घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त खड़ा है.
इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी के 136 घंटे बरामद किए गए. साथ ही 130 लोहे की चेन व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई.
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम भूरा है, जो जसपुरा थाना क्षेत्र के नंदादेव गांव का रहने वाला है. पुलिस को इसने बताया कि बरेठी कला गांव के बाहर स्थित गजानन माता मंदिर एवं बहुरन बाबा मंदिर, तथा पदारथपुर गांव में स्थित शंकर जी के मंदिर व बिसंडा क्षेत्र के कोनी गांव में स्थित भैरव बाबा मंदिर से इसने घंटे चोरी किए थे.
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