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हजारीबाग में पुलिस एनकाउंटरः राहुल दुबे गिरोह के एक गुर्गे को पैर में लगी गोली

हजारीबागः जिला पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के गुर्गे के साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है. बताया जाता है कि यह घटना उरीमारी के कर्मा टिल्हा के आसपास की है. घायल आरोपी का नाम अंशु दुबे है. राहुल दुबे गिरोह का सक्रिय गुर्गा अंशु दुबे को गोली लगी है.

दरअसल, पूरा मामला यह है कि उरीमारी थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई थी. इस घटना में अंशु दुबे ने अपना जुर्म कबूल किया था. जुर्म कबूल करने के बाद इसने पुलिस को जानकारी दी कि जिस हथियार से फायरिंग की थी वह कर्मा टिल्हा के जंगल में जमीन में छुपा कर रखा है. पुलिस जब हथियार जप्त करने के लिए अंशु के साथ जंगल पहुंची तो उसने उसी हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में फायरिंग की है, जिसमें आरोपी के पैर पर गोली लगी है. पुलिस ने हथियार और वह पर्चा भी बरामद किया है जो आरोपी के द्वारा जंगल में ही रखा गया था. गोली लगने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल लाया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा है. यह घटना गुरुवार रात के लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच हुई है. इस घटना की पुष्टि उरीमारी थाना प्रभारी इकबाल ने की है और बताया कि घायल आरोपी खतरे से बाहर है. पुलिस इस मामले में और भी छानबीन कर रही है.

पुलिस द्वारा बरामद हथियार (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, उरीमारी थाना कांड संख्या 189/26 के सिलसिले में अंशु दुबे को 5 नवंबर को गढ़वा से पूछताछ के लिए उरीमारी लाया गया था. पूछताछ में उसने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए हथियार और पर्चा कर्मा टिल्हा जंगल में छिपाने की जानकारी दी, उनकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम उसे लेकर जंगल पहुंची थी. इसी दौरान उसने पुलिस जवानों को धक्का देकर छिपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी की गोली से वह घायल हो गया. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेजा गया है.