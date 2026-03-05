ETV Bharat / state

पलामू में सिगरेट नहीं मिलने पर दुकान को फूंक डाला, पुलिस हिरासत में दो आरोपी

पलामू में दुकान में सिगरेट नहीं मिलने पर चार आरोपियों ने किराना दुकान में आग लगा दी है.

GENERAL STORE FIRE IN PALMU
आग लगने के बाद दुकान का बिखरा सामान (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 5, 2026 at 1:54 PM IST

रिपोर्ट: नीरज कुमार

पलामू: सिगरेट नहीं मिलने पर चार युवकों ने एक दुकान को फूंक डाला है. इस घटना में दुकानदार को 10 लाख का नुकसान हुआ है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य के खिलाफ छापेमारी कर रही है. घटना पलामू के सदर थाना क्षेत्र के सुआ के इलाके की है. सुआ के ही रहने वाले राजेश कुमार गुप्ता दुकान संचालन करते हैं.

बुधवार की देर रात चार युवक राजेश कुमार गुप्ता की दुकान में पहुंचे थे. चारों युवक राजेश कुमार गुप्ता से सिगरेट मांग रहे थे. राजेश कुमार गुप्ता के द्वारा युवकों को बताया गया कि दुकान में सिगरेट नहीं है खत्म हो गया है. सिगरेट नहीं मिलने के बाद चारों ने राजेश कुमार गुप्ता के साथ गाली गलौज की और उन्हें धमकी भी दी. बाद में राजेश कुमार गुप्ता की दुकान में आग लगा दी.

दुकान में आग लगने से करीब 10 लाख का नुकसान

इस घटना में राजेश कुमार गुप्ता को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. दुकान में रखे 80 हजार नगद और अन्य सामग्री जल गई है. राजेश कुमार गुप्ता के भाई की शादी भी है. शादी के लिए रखे गए सामान भी जल गए हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

पुलिस ने आग लगाने के आरोपियों में से दो युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है. सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि सिगरेट नहीं मिलने के बाद आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.

