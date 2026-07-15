नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा
अभियुक्त ने पीड़िता को कई जगह बुलाया और ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया.
Published : July 15, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जाकिर मोहम्मद को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 4.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, बल्कि उसकी अश्लील फोटो उसके चाचा को भेजकर उसे व उसके परिजनों को मानसिक पीड़ा भी पहुंचाई. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 2 नवंबर, 2022 को हरमाडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि वह कक्षा 12 की छात्रा है. उसे बीते कई दिनों से अभियुक्त परेशान कर रहा था. एक दिन वह उसे डरा धमकाकर अपने साथ चौमूं स्थित एक होटल में ले गया. जहां उसे नशीला जूस पिलाकर उसके साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया.
इसके बाद वह उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अलग-अलग जगह बुलाता और दुष्कर्म करता. इस दौरान अभियुक्त ने उससे कई बार में कुल 90 हजार रुपए भी ले लिए. आखिर में जब उसने अपना फोन बंद कर लिया तो अभियुक्त ने उसके चाचा के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेज दिए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.