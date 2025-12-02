ETV Bharat / state

युवक की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, नाले में पत्थरों से ढककर छिपाई थी लाश

अलवर में जब युवक की लाश नाले में मिली. तब उसके गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ था.

Alwar court
अलवर कोर्ट (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
अलवर: विशिष्ठ न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय अलवर की न्यायाधीश अनीता सिंघल ने 10 वर्ष पुराने हत्या के मामले में आरोपी राजाराम उर्फ राज्या गुर्जर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि परिवादी रामपाल मीणा निवासी क्रिरासका ने 4 जून, 2015 को पुलिस थाना मालाखेड़ा में एफआईआर दर्ज करवाई कि उनका 27 वर्षीय बेटा राजेन्द्र उर्फ राज्या मीणा सुबह मोटरसाइकिल से पाण्डूपोल दर्शन के लिए गया था. शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर मुरारी शर्मा व खेमचंद गुर्जर घर आए और मृतक की ओर से दिन में उन्हें गालीगलौच करने का उलाहना देकर उसे समझा देने की बात कही. साथ ही उन्होंने बताया कि शाम करीब 5 बजे मृतक राजेन्द्र को आखिरी बार राजाराम गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था. थोड़ी देर बाद दोनों फिर से लौटे और बोले कि राजाराम अपने घर पर है.

उन्होंने बताया कि जब परिवादी रामपाल ने राजाराम के घर जाकर उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि राजेन्द्र को उसने रास्ते में ही उतार दिया था और इसके बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. इसके अगले दिन कालीखल नाले में मृतक की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली और 6 जून, 2015 की सुबह मृतक राजेन्द्र की लाश नाले के पास पत्थरों से ढकी हुई बरामद हुई. मृतक के गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ था और उसके पर्स में रखे एक लाख रुपए, गले में पहनी चांदी की माला और मोबाइल फोन गायब मिले. पुलिस ने आरोपी राजाराम के पास से 30 हजार रुपए बरामद किए. बाद में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना बताया गया.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने मृतक को आखिरी बार आरोपी राजाराम के साथ देखे जाने की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल से मृतक की मोटरसाइकिल व गले में बंधा कपड़ा भी जब्त किया. पुलिस की ओर से मामले में 32 गवाहों के बयान दर्ज कर दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाए जाने एवं साक्ष्यों, गवाहों के बयान व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी राजाराम उर्फ राज्या को हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

