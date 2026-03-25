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12 वर्षीय बालिका के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसकी आंखों की रोशनी छीनने वाले आरोपी को उम्र कैद

आरोपी को ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Ajmer )