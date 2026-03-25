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12 वर्षीय बालिका के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसकी आंखों की रोशनी छीनने वाले आरोपी को उम्र कैद

आरोपी की पहचान वारदात स्थल के पास की शराब दुकान और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों से की गई.

Police escorting the accused
आरोपी को ले जाती पुलिस (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 5:51 PM IST

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अजमेर: 12 वर्षीय बालिका पर तेजाब फेंक कर आंखों की रोशनी छिनने वाले आरोपी को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. यह मामला 26 अप्रैल, 2025 में चितौडगढ़ रेलवे स्टेशन का है. आरोपी ने बालिका और उसकी उसकी मां पर तेजाब डालकर दोनों को उम्र भर का जख्म शरीर पर ही नहीं, दिल और दिमाग पर भी दे दिया था.

पीड़िता की मां पर भी फेंका तेजाब: अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार धुत ने बताया कि 25 अप्रैल, 2025 को पीड़िता अपनी 12 वर्षीय पुत्री मोजबी और परिवार के साथ ट्रैन में बैठ अजमेर से चित्तौड़गढ़ पहुंची. यहां वह रात को प्लेटफार्म नम्बर 1 पर रुकी थी. अगले दिन 26 अप्रैल को बालिका की मां प्लेटफार्म से 200 मीटर दूर शौच के लिए गई थी. इस दौरान बालिका भी उसके साथ थी. वह पटरी पर बैठी थी. इस दौरान आरोपी पिट्ठू बैग के साथ वहां आया. आरोपी के हाथ में एक पीले रंग के पेय पदार्थ की बोतल थी. आरोपी पीड़िता की ओर बढ़ा, तो उसे बालिका ने रोक लिया. इस दौरान आरोपी ने बोतल से पीला पदार्थ (तेजाब) महिला के चेहरे पर उड़ेल दिया. उन्होंने बताया कि मां ने बीचबचाव करने और आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इस बीच आरोपी ने बालिका की मां पर भी तेजाब फेंक दिया और भाग निकला.

तेजाब फेंकने वाले आरोपी को मिली सजा (ETV Bharat Ajmer)

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सीसीटीवी में कैद हुआ था आरोपी: नरेश कुमार धुत ने बताया कि इस वारदात में बालिका की आंखें हमेशा के लिए चली गई. मां और बेटी को चित्तौड़गढ़ के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था. इस मामले में चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था. वारदात स्थल के समीप ही शराब की दुकान और अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसमें आरोपी की शक्ल कैद हुई थी. जीआरपी थाना पुलिस ने मामले में संपूर्ण अनुसंधान कर कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट ने अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी को दोषी माना. उन्होंने बताया कि आरोपी 28 वर्षीय मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू क्षेत्र का निवासी मोहम्मद इस्माइल है. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर ही जीआरपी पुलिस आरोपी की पहचान कर पाई.

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17 गवाह और 57 दस्तावेज पेश: उन्होंने बताया कि महिला उत्पीड़न कोर्ट में आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया है. साथ ही 2 लाख रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. धुत ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह और 57 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे. इसके अलावा 6 आर्टिकल कोर्ट में पेश किए गए.

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ACID THROWN ON 12 YEAR OLD
COURT JUDGEMENT IN ACID ATTACK
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