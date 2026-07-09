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फिरोजाबाद में मासूम की पटक कर हत्या मामले में आरोपी को कल होगी सजा

डेढ़ साल के मासूम की पटक-पटक कर हत्या करने वाला आरोपी दोषी करार

मासूम की पटक कर हत्या
मासूम की पटक कर हत्या (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
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फिरोजाबाद: जनपद में डेढ़ साल के मासूम की पटक कर की गयी हत्या मामले में गुरूवार को जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगी. 30 जून को हुई यह घटना काफी सुर्खियों में रहा था.


अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह घटना 30 मई की है, फिरोजाबाद जनपद के अरांव थाना क्षेत्र गांव बामई की रहने वाली महिला रति की ससुराल बदायूं जनपद में है. महिला का पति से विवाद होने के कारण रति अपने मायके में मां के साथ ही रह रही थी.

फिरोजाबाद हत्या मामले के आरोपी को कल होगी सजा (VIDEO Credit:ETV Bharat)

इस दौरान रति के संपर्क में विराज उर्फ जितेन्द्र पाठक नामक युवक आया, जो रति का रिश्ते में देवर लगता है और बदायूं जनपद का ही रहने वाला है. रति अपनी मां के साथ फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के यादव कॉलोनी में एक रिश्तेदार के घर आई थी.

घटनाक्रम के मुताबिक 30 मई को विराज यादव कॉलोनी पहुंचा और रति के डेढ़ साल के बेटे आरव को टॉफी दिलवाने के बहाने घर से बाहर ले गया. इसके बाद एक सुनसान गली में ले जाकर आरव को आठ बार जमीन पर पटका, जिससे उसकी मौत हो गयी.

इस मामले में विराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाई करते हुए एक मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज छह दिनों में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मामले की सुनवाई जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत में हुई.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मजबूत साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए गए. कड़ी सुरक्षा के बीच विराज भी कोर्ट में पेश हुआ. कोर्ट ने वकीलों की दलील सुनने के बाद आरोपी विराज को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे 10 जून को सुनाया जायेगा.

ये भी पढ़ें: गोरखपुर में जमीनी विवाद में युवक की हत्या, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

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