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फिरोजाबाद में मासूम की पटक कर हत्या मामले में आरोपी को कल होगी सजा

मासूम की पटक कर हत्या ( Photo Credit:ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जनपद में डेढ़ साल के मासूम की पटक कर की गयी हत्या मामले में गुरूवार को जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत शुक्रवार को सजा का ऐलान करेगी. 30 जून को हुई यह घटना काफी सुर्खियों में रहा था.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह घटना 30 मई की है, फिरोजाबाद जनपद के अरांव थाना क्षेत्र गांव बामई की रहने वाली महिला रति की ससुराल बदायूं जनपद में है. महिला का पति से विवाद होने के कारण रति अपने मायके में मां के साथ ही रह रही थी. फिरोजाबाद हत्या मामले के आरोपी को कल होगी सजा (VIDEO Credit:ETV Bharat) इस दौरान रति के संपर्क में विराज उर्फ जितेन्द्र पाठक नामक युवक आया, जो रति का रिश्ते में देवर लगता है और बदायूं जनपद का ही रहने वाला है. रति अपनी मां के साथ फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के यादव कॉलोनी में एक रिश्तेदार के घर आई थी.