ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 40 हजार जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा ( ETV Bharat )

क्या है पूरा मामला : घटना 15 सितंबर 2023 की है, जब पीड़िता स्कूल जा रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया और बेंगलुरु ले गया. वहां उसे कई दिनों तक एक कमरे में बंद रखकर दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की. बाद में आरोपी के बड़े भाई ने दोनों को वापस लाकर पुलिस के हवाले कर दिया.

पीड़िता को मिलेगा मुआवजा : अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी. यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाया गया. न्यायालय ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

बेतिया : बिहार के बेतिया में न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने उपेंद्र चौधरी उर्फ उपेंद्र कुमार को दोषी पाते हुए 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला (ETV Bharat)

अभियोजन पक्ष का पक्ष : विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्यों और पीड़िता की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई. पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि उसे बेंगलुरु ले जाकर कई दिनों तक बंद कमरे में रखकर दुष्कर्म किया गया. अदालत का यह फैसला नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश देता है और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की मिसाल पेश करता है.

''न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी उपेंद्र चौधरी को धारा 376 के तहत 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. वहीं POSCO Act के तहत भी सजा सुनाई है. स्पीड ट्रायल के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया था. जिसके तहत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.'' जयशंकर तिवारी, विशेष लोक अभियोजक

पीड़िता को मिलेगा मुआवजा (ETV Bharat)

क्या है पॉस्को एक्ट : भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने वाला एक विशेष और कठोर कानून है. यह कानून लड़के-लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है और इसके तहत त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें होती हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की सहमति का पॉक्सो एक्ट में कोई कानूनी मूल्य नहीं है, इसे यौन अपराध ही माना जाता POCSO अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ था, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।

इन खबरों को भी पढ़िए-