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17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, DNA रिपोर्ट बनी सजा का आधार

जिला न्यायालय, अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की कोर्ट संख्या एक ने आरोपी को दोषी मानते हुए गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. यह मामला 23 जुलाई 2024 में बोराडा थाना क्षेत्र का है. अजमेर में पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या 1 में विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बोराडा थाने में आरोपी की नामजद शिकायत दी थी. शिकायत में पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 23 जुलाई 2024 को वह पत्नी के साथ शाम को वापस घर लौटा तब घर में पुत्री नहीं थी. आसपास पता किया तब मालूम चला कि घटना के चार दिन पहले ही आरोपी ने घर आकर पत्नी को धमकी दी थी कि वह बेटी को भगा कर ले जाएगा. आशंका है कि पुत्री को आरोपी ही अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है. पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 27 जुलाई को पीड़िता को दस्तयाब कर लिया. प्रशांत यादव, विशिष्ट लोक अभियोजक. (ETV Bharat Ajmer)