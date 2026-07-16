17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, DNA रिपोर्ट बनी सजा का आधार
आरोपी ने बाड़े में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए.
Published : July 16, 2026 at 5:35 PM IST
अजमेर : 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की कोर्ट संख्या एक ने आरोपी को दोषी मानते हुए गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. यह मामला 23 जुलाई 2024 में बोराडा थाना क्षेत्र का है.
अजमेर में पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या 1 में विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बोराडा थाने में आरोपी की नामजद शिकायत दी थी. शिकायत में पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 23 जुलाई 2024 को वह पत्नी के साथ शाम को वापस घर लौटा तब घर में पुत्री नहीं थी. आसपास पता किया तब मालूम चला कि घटना के चार दिन पहले ही आरोपी ने घर आकर पत्नी को धमकी दी थी कि वह बेटी को भगा कर ले जाएगा. आशंका है कि पुत्री को आरोपी ही अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है. पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 27 जुलाई को पीड़िता को दस्तयाब कर लिया.
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यादव ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी ने बाड़े में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए. पीड़िता का यह भी आरोप था कि आरोपी ने फोटो और वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया और उसे बोराडा स्थित एक मंदिर ले गया जहां उसने उसके साथ फिर दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी उसे बघेरा गांव ले गया, जहां भी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
डीएनए रिपोर्ट बनी सजा का आधार : बोराडा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पीड़िता और आरोपी के डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए थे. डीएनए रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. यही डीएनए रिपोर्ट सजा का आधार बनी. डीएनए रिपोर्ट के साथ प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 14 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए. कोर्ट आरोपी को दुष्कर्म करने का दोषी माना और उसे गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है.