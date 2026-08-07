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हरिनंदन राजवाड़े मर्डर केस में आरोपियों को जेल, कोर्ट ने जमानत रद्द करके न्यायिक रिमांड पर भेजा

सूरजपुर : हरिनंदन राजवाड़े हत्या मामले में नया मोड़ आया है.इस मामले में जमानत पर छोड़े गए 10 आरोपियों को दोबारा कोर्ट ने न्यायिक रिमांड में भेजा है.निचली अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया था.लेकिन पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में दाखिल किया.इसके बाद अदालत ने आरोपियों को छोड़ने के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा.

क्या है मामला ?

प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोंदा गांव का निवासी हरिनंदन राजवाड़े गांव में ही एक परिचित के घर पर बैठा था. इसी दौरान केवरा के रहने वाले कुछ युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद किया. युवकों ने घर से हरिनंदन को निकाला और मारपीट करते हुए अपने साथ ले गए.इसके बाद गांव से छह किलोमीटर दूर ले जाकर उसे घायल अवस्था में फेंक दिया. जिस घर में मारपीट की गई थी उसमें रहने वाली महिला ने पुलिस को जानकारी दी. महिला ने बताया कि कुछ युवकों ने हरिनंदन के साथ मारपीट करके सत्तीपारा चौक में फेंका था,जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था,जहां से सभी को जमानत मिल गई थी.इस जमानत का हर ओर विरोध हो रहा था.