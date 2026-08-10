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विनीत तिवारी हत्याकांड : आरोपी रौशन तिवारी ने थाना में किया सरेंडर, मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी अब भी फरार

पलामू: चर्चित विनीत तिवारी अपहरण और हत्या मामले के मुख्य आरोपियों में से एक रोशन तिवारी ने सोमवार को मेदिनीनगर टाउन थाना में सरेंडर कर दिया.

वह सोमवार सुबह अपने परिवार के सदस्यों के साथ थाना पहुंचा और पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी पहचान बताई. सदर एसडीपीओ राजेश यादव और टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने उसके सरेंडर की पुष्टि की.

विनीत तिवारी का अपहरण 25 अप्रैल को पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना इलाके से किया गया था. उनका शव 26 अप्रैल को सदर पुलिस स्टेशन इलाके के जोरकट इलाके से बरामद हुआ था.

इस घटना के सिलसिले में कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप तिवारी (उर्फ महाकाल) और उसके भाई दिलीप तिवारी (उर्फ मिंटू) के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. जांच के दौरान रोशन तिवारी, प्रशांत तिवारी और राकेश तिवारी के नाम भी सामने आए. पुलिस पहले ही दिलीप तिवारी और प्रशांत तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

इस घटना के मास्टरमाइंड प्रदीप तिवारी (उर्फ महाकाल) और राकेश तिवारी अभी भी फरार हैं. मुख्य आरोपियों में से एक, प्रशांत तिवारी को पुलिस ने पहले झांसी में गिरफ्तार किया था. पुलिस जांच से पता चला कि जमीन के कारोबार में वर्चस्व को लेकर हुए विवाद के कारण विनीत तिवारी का अपहरण और हत्या की गई थी. पुलिस सभी आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चिपका चुकी है.