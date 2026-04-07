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कानपुर: सेक्स रैकेट मामले में आरोपी रोहित को जेल, किशोर पर पेशाब करता वीडियो वायरल

ईस दौरान उसके कई वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गए, जिसमें वह एक किशोर को सरकारी स्कूल के बाहर बेरहमी से पीटता और उस पर पेशाब करता दिख रहा है.

कानपुर: कल्याणपुर इलाके में नौकरी का झांसा देकर, युवती को सेक्स ट्रैफिकिंग में धकेलने वाला यूट्यूबर रोहित वर्मा की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. बीते शुक्रवार को पुलिस ने सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज, जांच शुरू की.

एडीसीपी सुमित रामटेके के अनुसार, रोहित वर्मा और दादा नाम के युवक ने बीते दिनों, पश्चिम बंगाल की एक युवती को बेहतर नौकरी का लालच देकर कानपुर बुलाया था, युवती जब कानपुर पहुंची तो दोनों ने उसे बंधक बना लिया और जबरन देह व्यापार में धकेल दिया.

युवती को दवाइयां देकर बेहोश रखा जाता, बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती. युवती ने किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रोहित वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.



17 सेकंड के एक वायरल वीडियो में दो आरोपी एक किशोर पर डंडे बरसा रहे हैं. साथी हाथ में जूता लिए खड़ा है. किशोर हाथ जोड़-जोड़कर रोता हुआ अपनी बीमारी बताता है, लेकिन रोहित उसे गालियां देता और मारता है. वहीं, एक दूसरे वीडियो में रोहित अपने साथी के साथ लग्जरी कार में घूमता दिख रहा है. गाना दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा पर दोनों झूम रहे हैं. कार तेज रफ्तार से दौड़ रही है और रोहित सड़क पर हाथ लहराता नजर आ रहा है. कार में पुलिस की टोपी भी दिख रही है.



एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया, रोहित वर्मा के खिलाफ सेक्स रैकेट मामले की जांच चल रही है. इस दौरान कुछ वीडियो सामने आए हैं. जिसका पता लगाया जा रहा है कि वीडियो कहां से और कब के हैं, तथा उनमें दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है. प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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