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चंबल एक्सप्रेस में DRI अधिकारी बनकर 2 किलो सोना लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार

बरेली से सोना लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: बिहार में चलती ट्रेन से DRI अधिकारी बताकर सराफा कारोबारी से दो किलो सोना लूटने वाले गिरोह के एक और सदस्य को बरेली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी राहुल मौर्य के पास से 880 ग्राम सोने के आठ बिस्कुट से साथ एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है. बरामद सोने की अनुमानित कीमत एक करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है.

एसपी साउथ अंशिका वर्मा के अनुसार, 22 अक्टूबर को कोलकाता से इंदौर जा रही चंबल एक्सप्रेस में बिहार के भभुआ रेलवे स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था. गिरोह के सदस्यों ने खुद को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) अधिकारी बताकर सराफा व्यापारी से करीब दो किलो सोना अपने कब्जे में ले लिया था. घटना के संबंध में बिहार में मुकदमा दर्ज है. इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, जबकि राहुल मौर्य फरार था.