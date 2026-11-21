चंबल एक्सप्रेस में DRI अधिकारी बनकर 2 किलो सोना लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार
आरोपी राहुल मौर्य के पास से 880 ग्राम सोने के आठ बिस्कुट समेत तमंचा और कारतूस बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:53 PM IST
बरेली: बिहार में चलती ट्रेन से DRI अधिकारी बताकर सराफा कारोबारी से दो किलो सोना लूटने वाले गिरोह के एक और सदस्य को बरेली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी राहुल मौर्य के पास से 880 ग्राम सोने के आठ बिस्कुट से साथ एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है. बरामद सोने की अनुमानित कीमत एक करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है.
एसपी साउथ अंशिका वर्मा के अनुसार, 22 अक्टूबर को कोलकाता से इंदौर जा रही चंबल एक्सप्रेस में बिहार के भभुआ रेलवे स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था. गिरोह के सदस्यों ने खुद को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) अधिकारी बताकर सराफा व्यापारी से करीब दो किलो सोना अपने कब्जे में ले लिया था. घटना के संबंध में बिहार में मुकदमा दर्ज है. इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, जबकि राहुल मौर्य फरार था.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक राहुल लूट में मिले सोने को ठिकाने लगाने के बाद दूसरे राज्य में जाकर छिपने की योजना बना रहा था. इसी बीच 20 नवंबर को मीरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और लूटे गए बाकी सोने के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि पूछताछ में राहुल ने सचिन नाम के व्यक्ति की भूमिका के बारे में जानकारी दी है. सचिन सराफा कारोबारी के साथ काम करता था. उसी ने व्यापारी से संबंधित जानकारियां जुटाईं और लूट की पूरी योजना तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया.
ये भी पढ़ें: मौत के बाद आभूषण कारीगर को मिला इंसाफ, पीर बाबा बनकर टप्पेबाजों ने लूट लिया था सोना