कानपुर से देशभर में मेफ़ेड्रोन की सप्लाई करने वाला आरोपी अरेस्ट, 50 लाख रुपये की मेफेड्रोन बरामद

कानपुर से देशभर में मेफ़ेड्रोन की सप्लाई करने वाला आरोपी अरेस्ट, 50 लाख रुपये की मेफेड्रोन बरामद
आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया गया, वो कानपुर में रहते हुए देश के तमाम राज्यों और शहरों में मादक पदार्थ मेफ़ेड्रोन की सप्लाई करता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:42 PM IST
कानपुर: शहर की फ़ज़लगंज थाना पुलिस टीम ने बुधवार को एक ऐसे आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया है, जो कानपुर में रहते हुए देश के तमाम राज्यों और शहरों में मादक पदार्थ मेफ़ेड्रोन की सप्लाई करता था. इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को कानपुर में एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की.
उन्होंने बताया 29 अक्टूबर को एटीएस व डीआरआई टीम के सदस्यों ने उरई में छापेमारी कर एक गुलाब जल के आड़ में मेफ़ेड्रोन तैयार करने वाली फैक्ट्री से रिजवान के साथ दो अन्य आरोपियों- संतोष आदिके और हेमेंद्र को अरेस्ट किया था. उस समय बाबू पुरवा निवासी आरोपी रिजवान की पूरी जानकारी फजलगंज थाना पुलिस टीम को दी गई थी.
बुधवार सुबह ही आरोपी रिजवान शहर के गोविंद नगर आरओबी के नीचे मादक पदार्थ मेफेड्रोन की सप्लाई करने आया था. पुलिस को मिली सटीक सूचना के बाद फ़ज़लगंज थाना पुलिस टीम, स्वाट टीम व सर्विलांस टीम के सदस्यों ने साक्ष्यों के साथ आरोपी को अरेस्ट कर लिया.
एडीसीपी डॉ. अर्चना ने कहा रिजवान से पूछताछ में कई अन्य आरोपियों के नाम पता लगे हैं. अब पुलिस ने सभी की तलाश तेज कर दी है. जल्द ही सभी को जेल भेजा जाएगा.
मुंबई में बैठा सरगना खय्याम, देश के विभिन्न हिस्सों में बिकवा रहा मेफेड्रोन : एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने बताया, आरोपी रिजवान से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया मुंबई निवासी खैय्याम के इशारे पर पूरे देश में कई युवक मेफेड्रोन की सप्लाई करते हैं. खैय्याम ही मास्टरमाइंड है. वह पिछले कई सालों से देश में मेफेड्रोन का कारोबार कर रहा है.
एडीसीपी ने कहा इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस को भी बता दिया गया है. जल्द से जल्द इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा. आरोपी रिजवान को जेल भेज दिया गया है. उससे मौके पर 50 ग्राम मेफेड्रोन मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपये है.