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कानपुर से देशभर में मेफ़ेड्रोन की सप्लाई करने वाला आरोपी अरेस्ट, 50 लाख रुपये की मेफेड्रोन बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी रिजवान. ( मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस )

कानपुर: शहर की फ़ज़लगंज थाना पुलिस टीम ने बुधवार को एक ऐसे आरोपी रिजवान को गिरफ्तार किया है, जो कानपुर में रहते हुए देश के तमाम राज्यों और शहरों में मादक पदार्थ मेफ़ेड्रोन की सप्लाई करता था. इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को कानपुर में एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की.

उन्होंने बताया 29 अक्टूबर को एटीएस व डीआरआई टीम के सदस्यों ने उरई में छापेमारी कर एक गुलाब जल के आड़ में मेफ़ेड्रोन तैयार करने वाली फैक्ट्री से रिजवान के साथ दो अन्य आरोपियों- संतोष आदिके और हेमेंद्र को अरेस्ट किया था. उस समय बाबू पुरवा निवासी आरोपी रिजवान की पूरी जानकारी फजलगंज थाना पुलिस टीम को दी गई थी.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी रिजवान. (मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस) बुधवार सुबह ही आरोपी रिजवान शहर के गोविंद नगर आरओबी के नीचे मादक पदार्थ मेफेड्रोन की सप्लाई करने आया था. पुलिस को मिली सटीक सूचना के बाद फ़ज़लगंज थाना पुलिस टीम, स्वाट टीम व सर्विलांस टीम के सदस्यों ने साक्ष्यों के साथ आरोपी को अरेस्ट कर लिया.