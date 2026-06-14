विनीत तिवारी हत्याकांड: आरोपी दिलीप तिवारी ने खोले कई राज, पूछताछ के बाद पैदल ही जेल ले गई पुलिस
पलामू के विनीत तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की. इस दौरान कई जानकारी मिली है.
Published : June 14, 2026 at 3:56 PM IST
पलामू: जिले के चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने पैदल मार्च कराया. आरोपी दिलीप तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी को पुलिस ने 24 घंटे की रिमांड पर लिया था. जिसके बाद रविवार को उसे वापस जेल भेज दिया गया. इस दौरान मेदिनीनगर शहर थाने से पुलिस पैदल ही आरोपी दिलीप तिवारी को जेल ले गई. करीब 20 मिनट तक चलने के बाद आरोपी को जेल पहुंचाया गया.
रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की. इस दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए. आरोपी ने बताया कि जमीन विवाद में विनीत तिवारी की हत्या की गई थी. पुलिस को जमीन विवाद समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है.
गौरतलब हो कि 23 अप्रैल को टाउन थाना क्षेत्र से विनीत तिवारी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दिलीप तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं हत्याकांड का मास्टरमाइंड दिलीप तिवारी का भाई प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल फरार चल रहा है.
शनिवार को पुलिस ने दिलीप तिवारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की. पूछताछ के क्रम में जमीन के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि दिलीप तिवारी को 24 घंटे के लिए डिमांड पर दिया गया था. पूछताछ के क्रम में कई जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. जमीन विवाद में ही घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
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