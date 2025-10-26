ETV Bharat / state

हत्या केस में जेल जाकर भी नहीं सुधरा आरोपी, महिला से छेड़छाड़ के बाद दोपहिया वाहनों में लगाई आग

रुद्रपुर में सामिया लेक सिटी में हत्या के मामले में जेल काट चुके अपराधी के आतंक से लोग परेशान हैं.

Concept image
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
रुद्रपुर: जिले के कोतवाली क्षेत्र के सामिया लेक सिटी में दो पहिया वाहनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक द्वारा वाहनों में आग लगाई है, जो कि सामिया लेक सिटी में रहता है. युवक पर तीन दिन पूर्व सोसाइटी की महिला ने घर में घुस कर छेड़छाड़ और शिकायत करने पर जान से मारने का मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोपी युवक पर दिल्ली में हत्या के मामले में जेल जा चुका है. वहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की.

हत्या के मामले में जेल जा चुका है आरोपी: दिल्ली में हत्या के मामले जमानत में चल रहे आरोपी ने उधम सिंह नगर के सामिया लेक सिटी में आतंक मचाया हुआ है. कुछ दिन पूर्व सामिया लेक सिटी कॉलोनी के एक घर में घुस कर महिला से अभद्रता और छेड़छाड़ का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब आरोपी ने सामिया लेक सिटी के गेट के पास खड़ी दो पहिया वाहनों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. हालांकि गेट में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आग लगने के बाद आग पर काबू पा लिया.

महिला से जबरदस्ती की थी कोशिश: इस दौरान तीन दोपहिया वाहनों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है. आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की. शोर होने पर जब कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी कार से भाग खड़ा हुआ. लोगों का कहना है कि रुद्रपुर काशीपुर रोड स्थित सामिया लेक सिटी में युवक ने आतंक मचाया हुआ है. कुछ दिन पूर्व वह कॉलोनी के एक घर में घुस गया और महिला से जोर जबरदस्ती करने लगा.

महिला और पति पर ताना तमंचा: जैसे तैसे महिला ने खुद को बचाया, शोर शराबा होने पर कॉलोनीवासी एकत्रित हो गए. लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था. आरोप है कि जब महिला अपने पति के साथ शिकायत दर्ज कराने कोतवाली जा रही थी तभी आरोपी ने उन्हें हाईवे में रोक कर उन पर तमंचा तान कर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे दी.

एसएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा: इस दौरान जैसे तैसे दोनों ने अपने आप को बचाते हुए रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया. सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष कुन्दन सिंह राठौर ने बताया कि घटना को लेकर वह लोग एसएसपी से मिले थे. आश्वासन मिला है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

