लक्सर में बड़ी हत्या की कोशिश नाकाम, विकासनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
विकासनगर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 5:27 PM IST
विकासनगर/लक्सर: दून पुलिस कप्तान के निर्देश में महिला एवं बाल अपराधों के विरूद्ध दून पुलिस का आपरेशन प्रहार जारी है. इसी कड़ी में पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है. वहीं,लक्सर पुलिस ने दस लाख की फिरौती मांगने वाले तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है.
पहला मामला विकासनगर का है. यहां एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल को अपनी नाबालिग बेटी को साकिब निवासी विकासनगर द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले जाने के संबंध में एक लिखित तहरीर दी. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने नाबालिग के घर और उसके आसपास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से आवश्यक जानकारियां एकत्रित की. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से भी आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई. जिसमें उसकी लोकेशन चडीगढ़ मिली. जहां से उसे गिरफ्तार किया गया.
दूसरा मामला लक्सर का है. यहां पुलिस ने अपनी सतर्कता और तेज कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया. पुलिस ने 10 लाख रुपये की फिरौती मांगकर हत्या की योजना बना रहे तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं.
एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया 19 अप्रैल को हबीबपुर कुड़ी निवासी ग्राम प्रधान पति प्रवीण कुमार नागर ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया एक अज्ञात नंबर से उनसे 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी. रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. इस सूचना पर रायसी चौकी पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम ने रायसी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान बाइक सवार तीन संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर कुछ ही देर में तीनों को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से दो अवैध तमंचे, चार जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुए. पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया.
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