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लक्सर में बड़ी हत्या की कोशिश नाकाम, विकासनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

विकासनगर/लक्सर: दून पुलिस कप्तान के निर्देश में महिला एवं बाल अपराधों के विरूद्ध दून पुलिस का आपरेशन प्रहार जारी है. इसी कड़ी में पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है. वहीं,लक्सर पुलिस ने दस लाख की फिरौती मांगने वाले तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है.

पहला मामला विकासनगर का है. यहां एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल को अपनी नाबालिग बेटी को साकिब निवासी विकासनगर द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले जाने के संबंध में एक लिखित तहरीर दी. जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने नाबालिग के घर और उसके आसपास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से आवश्यक जानकारियां एकत्रित की. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से भी आरोपी के संबंध में जानकारी जुटाई. जिसमें उसकी लोकेशन चडीगढ़ मिली. जहां से उसे गिरफ्तार किया गया.

दूसरा मामला लक्सर का है. यहां पुलिस ने अपनी सतर्कता और तेज कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया. पुलिस ने 10 लाख रुपये की फिरौती मांगकर हत्या की योजना बना रहे तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं.