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बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर; एक बदमाश फरार

कानपुर, वाराणसी और फिरोजाबाद में भी मुठभेड़ में दबोचे गए बदमाश, गोली लगने से हुए घायल.

आरोपी मुठभेड़ में ढेर
आरोपी मुठभेड़ में ढेर (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 10:57 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 11:14 AM IST

6 Min Read
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बुलंदशहर/कानपुर/वाराणसी/फिरोजाबाद: यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया. मोनू पर एक युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का आरोप था. मुठभेड़ के दौरान स्वैट टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है.

मुठभेड़ गुलावठी क्षेत्र के गांव छपरावत के पास हुई. उधर, सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने बदमाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक, बदमाश मोनू ने एक अगस्त को एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था. आरोप है कि इसके बाद उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद मोनू फरार हो गया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

दिनेश कुमार सिंह एसएसपी (Video Credit; ETV Bharat)


एक आरोपी फरार: पुलिस के अनुसार आरोपी के गुलावठी थाना क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली. इसके बाद गुलावठी और सिकंदराबाद थाने की पुलिस ने स्वैट टीम के साथ मिलकर छपरावत गांव के पास घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही मोनू ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से मोनू घायल हो गया. इसके बाद पुलिस घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश मोनू ने एक अगस्त को चोला थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी. उसके बाद से ही बदमाश वांछित चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी. शनिवार की देर रात पुलिस की बदमाश मोनू से गुलावठी थाना क्षेत्र में गांव छपरावत के पास मुठभेड़ हुई, जिससे एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा, जिसकी कांम्बिग कर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बदमाश को जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया. मृत बदमाश की पहचान मोनू पुत्र राकेश निवासी ग्राम फतेहपुर के रुप में हुई हैं. स्वाट टीम, थाना गुलावठी पुलिस, थाना ककोड़ पुलिस, थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है.

कानपुर में एक दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया है. जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि घायल अभियुक्त की पहचान प्रशांत मिश्रा उर्फ मंगल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जनपद औरैया का रहने वाला है. प्रशांत के खिलाफ कानपुर और औरैया के विभिन्न थानों में चेन स्नैचिंग व पर्स स्नैचिंग के कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं पकड़ा गया दूसरा अभियुक्त कानपुर देहात का निवासी है, जिसके खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हैं.

वाराणसी में पुलिस के गिरफ्त से भाग रहे बदमाश के साथ मुठभेड़: वाराणसी में सिर कूंचकर की हत्या को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जब पुलिस के गिरफ्त से भागने के लिए अपराधी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग करना शुरू कर दिया. अचानक से अपराधी द्वारा फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई. हालांकि पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि हनुमान फाटक क्षेत्र में हत्या हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी. 3 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर लिया गया था. आरोपी ताजीम गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे स्टेशन ले जाने की गई तो पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने लगा. इस दौरान उसने दो राउंड फायरिंग भी की. जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी. फिलहाल उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

फिरोजाबाद में 25 हजार के इनामिया बदमाश से पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार: फिरोजाबाद के थाना दक्षिण पुलिस ने शनिवार देर रात हुई मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त रामजीत को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस उपाधीक्षक शहर संतोष कुमार सिंह के अनुसार यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के पर्यवेक्षण में और आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक व आगरा परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशन में की गई. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रामजीत पुत्र घनश्याम निवासी बिजलीघर झील की पुलिया गली नंबर 2 न्यू रामगढ़ थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के रूप में हुई.

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Last Updated : August 9, 2026 at 11:14 AM IST

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