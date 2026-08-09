ETV Bharat / state

बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर; एक बदमाश फरार

आरोपी मुठभेड़ में ढेर ( Photo credit;ETV Bharat )

बुलंदशहर/कानपुर/वाराणसी/फिरोजाबाद: यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोनू को मुठभेड़ में मार गिराया. मोनू पर एक युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का आरोप था. मुठभेड़ के दौरान स्वैट टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. दोनों घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. मुठभेड़ गुलावठी क्षेत्र के गांव छपरावत के पास हुई. उधर, सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने बदमाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक, बदमाश मोनू ने एक अगस्त को एक नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था. आरोप है कि इसके बाद उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद मोनू फरार हो गया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. दिनेश कुमार सिंह एसएसपी (Video Credit; ETV Bharat)

एक आरोपी फरार: पुलिस के अनुसार आरोपी के गुलावठी थाना क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली. इसके बाद गुलावठी और सिकंदराबाद थाने की पुलिस ने स्वैट टीम के साथ मिलकर छपरावत गांव के पास घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही मोनू ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से मोनू घायल हो गया. इसके बाद पुलिस घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश मोनू ने एक अगस्त को चोला थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी. उसके बाद से ही बदमाश वांछित चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी. शनिवार की देर रात पुलिस की बदमाश मोनू से गुलावठी थाना क्षेत्र में गांव छपरावत के पास मुठभेड़ हुई, जिससे एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा, जिसकी कांम्बिग कर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है. घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बदमाश को जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया. मृत बदमाश की पहचान मोनू पुत्र राकेश निवासी ग्राम फतेहपुर के रुप में हुई हैं. स्वाट टीम, थाना गुलावठी पुलिस, थाना ककोड़ पुलिस, थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है.