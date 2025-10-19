ETV Bharat / state

इंटर पास राजेंद्र ने WhatsApp पर कंपनी डायरेक्टर का फर्जी अकाउंट बनाया; 1.6 करोड़ की ठगी की, मध्यप्रदेश से गिरफ्तार

डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी डायरेक्टर की फर्जी प्रोफाइल बनाकर आरोपी राजेंद्र शर्मा ने 1.6 करोड़ रुपये की ठगी की थी.

Photo Credit: Kanpur Commissionerate Media Cell
इटर पास राजेंद्र शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा. (Photo Credit: Kanpur Commissionerate Media Cell)
Published : October 19, 2025 at 10:12 PM IST

कानपुर: यूपी के कानपुर से ठगी का मामला सामने आया है. यहां ठग ने WhatsApp पर एक कंपनी डायरेक्टर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया. इसके बाद कंपनी के अकाउंटेंट को मैसेज करके अलग-अलग खातों में करीब 1.6 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करा ली.

मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस: पीबी ज्वेलर्स के खाते से हुई करोड़ों रुपये की ठगी का डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को खुलासा किया. आरोपी ने अपने बहनोई के कहने पर कई फर्जी अकाउंट खोलकर लोगों से साइबर ठगी की थी. पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है.

क्या था पूरा मामला: 14 अक्टूबर 2025 को एसएनडी सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत गजेंद्र सिंह राठौड़ ने साइबर थाने में तहरीर दी थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि 10 अक्टूबर को करीब सुबह 10:39 बजे उनके मोबाइल फोन पर कंपनी के निदेशक के नाम से WhatsApp पर फर्जी मैसेज आया था. जिस नंबर से मैसेज आया, उसमें कंपनी के निदेशक की फोटो लगी थी. इसीलिए वह कन्फयूज हो गये.

मंदसौर ने हुई नटवारलाल की गिरफ्तारी: अकाउंटेंट ने ठग के कहने पर अलग-अलग खातों में कुल 1.6 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिये. जब उन्होंने इसको लेकर कंपनी के निदेशक से बात की, तो पता चला कि यह एक साइबर धोखाधड़ी थी. इसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने अभियुक्त राजेंद्र शर्मा पुत्र बालमुकुंद शर्मा निवासी रोकडिया मंदसौर मध्यप्रदेश को मंदसौर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में इस ठग ने चौंकाने वाला खुलासा किया.

इंटरपास ने की थी 1.6 करोड़ की ठगी: आरोपी राजेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है. वह गोदरेज इंटरप्राइजेज और कीटनाशक का काम करता है. उसे अपनी बेटी की शादी के लिए रुपये चाहिए थे. उसने गांव के लोगों से बहुत कर्ज लिया हुआ था. कर्ज चुकाने के लिए वह बैंक से लोन लेना चाहता था. कोई भी बैंक उसको लोन नहीं दे रहा था. कर्ज ज्यादा होने के कारण वह मध्यप्रदेश मंदसौर में रह रहा था.

मौसेरी बहन का पति है मास्टरमाइंड: इस बीच राजेंद्र ने अपनी मौसेरी बहन के पति से संपर्क किया. उसको कर्ज के बारे में बताया. उसने ए फर्म खुलवाई और फिर उसके नाम से ही करंट अकाउंट भी खुलवाया. उसने कहा कि इसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आएगा उसमें उसका बराबर का हिस्सा रहेगा. उसने राजेंद्र शर्मा को उदयपुर भेज दिया. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना हिस्सा एक रिश्तेदार के खाते में डलवा दिया.

कई खातों में मंगाई साइबर ठगी की रकम: डीसीपी क्राइम अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी कर्ज में डूबा था. अपने बहनोई के कहने पर उसने कई करंट अकाउंट खोले थे. उनमें ठगी की रकम मंगायी थी. उदयपुर में साथी ठाकुर ने मिलकर साइबर ठगी की योजना बनाई थी. उसके प्लान पर कंपनी के निदेशक के नाम से फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर 1.6 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था.

पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश: पुलिस अभियुक्त राजेंद्र शर्मा के बताए सभी बैंक खातों, ट्रांजेक्शन और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है. संबंधित बैंकों और तकनीकी एजेंसियों से भी बात कर ठगी की राशि रिकवर करने की कोशिश की जा रही है. अभी मुख्य आरोपी फरार है.

