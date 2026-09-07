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JSSC-CGL पेपर लीकः शिकंजे में बिहार का राजन कुमार, अभ्यर्थियों को पश्चिम बंगाल ले जाकर प्रश्न और उत्तर रटवाने का आरोप

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL प्रतियोगिता परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितता के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. सीआईडी ने सोमवार, 7 सितंबर 2026 को बिहार के पटना जिले के नेवरा थाना क्षेत्र के रहने वाले राजन कुमार (पिता परमेश्वर प्रसाद) को गिरफ्तार किया है.

सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, राजन कुमार की गिरफ्तारी सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 में की गई है. यह मामला JSSC-CGL प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है.

पश्चिम बंगाल के होटल में अभ्यर्थियों को ले जाने का आरोप

CID के अनुसार, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपी राजन कुमार ने JSSC-CGL परीक्षा के कई अभ्यर्थियों को पश्चिम बंगाल के नियामतपुर स्थित एक होटल में ले जाकर परीक्षा से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर रटवाए थे. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्नों और उत्तरों की जानकारी उपलब्ध कराई गई. इससे यह आशंका मजबूत हुई है कि परीक्षा की गोपनीयता भंग करने और कथित पेपर लीक की साजिश में कई लोग शामिल थे.

बिहार से जुड़ रहा परीक्षा घोटाले का कनेक्शन

राजन कुमार की गिरफ्तारी के बाद JSSC-CGL मामले की जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. आरोपी पटना, बिहार का रहने वाला है, जबकि जांच में सामने आया स्थान नियामतपुर, पश्चिम बंगाल है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि CID अब केवल झारखंड में मौजूद आरोपियों और परीक्षा से जुड़े लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कथित पेपर लीक के नेटवर्क से जुड़े बाहरी लोगों और ठिकानों की भी पड़ताल कर रही है.