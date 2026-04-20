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कोयला कारोबारी पर फायरिंग, तीन दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, परिवार ने मांगी सुरक्षा

धनबाद में कोयला कारोबारी मनीष सिंह पर फायरिंग करने वालो आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं. परिवार ने सुरक्षा की मांग की है.

COAL TRADER SHOT IN DHANBAD
कोयला कारोबारी मनीष सिंह का परिवार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
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धनबाद: कोयला कारोबारी मनीष सिंह पर गुरुवार रात हुई फायरिंग की घटना के बाद परिवार दहशत में है. घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है. परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है.

मनीष सिंह की पत्नी शिवानी सिंह ने बताया कि उनके पति अस्पताल में इलाजरत हैं और उनकी हालत अभी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि घटना के बाद से पूरा परिवार भय के साये में जी रहा है. अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किसने और क्यों मेरे पति पर फायरिंग की. पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और हमारे परिवार को सुरक्षा दें. वहीं मनीष सिंह की मां सुनीता सिंह ने भी पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक अपने बेटे से मिलने का मौका नहीं मिला है और उसकी स्थिति को लेकर वह बेहद चिंतित हैं.

घटना को लेकर जानकारी देते मनीष का परिवार और एसएसपी (ईटीवी भारत)

मामले को लेकर एसएसपी ने दी जानकारी

इधर मामले पर धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मनीष सिंह रंगदारी वसूली के लिए गया था, इसी दौरान उस पर फायरिंग की गई. एसएसपी ने यह भी कहा कि मनीष सिंह किसी संगठित गिरोह के लिए काम करता था और उसी के निर्देश पर वह पैसे लेने गया था. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में शामिल आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच में जुटी हुई है.

बताते चलें कि गुरुवार की रात तेतुलमारी थाना क्षेत्र के शक्ति चौक के समीप एक वाहन पर फायरिंग हुई थी. वाहन बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के मेमको मोड़ के समीप पुलिस को लावारिस हालत में मिला था. जिस पर गोलियों के निशान थे. यह वाहन मनीष सिंह का था. जबकि मनीष सिंह को गोली लगी थी. वह अस्पताल में भर्ती है. मनीष सिंह की पत्नी शिवानी सिंह की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने शक्ति चौक से खोखा भी बरामद किया है.

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