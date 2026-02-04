ETV Bharat / state

मजहब के धोखे में प्रेम संबंध और शारीरिक शोषण: शादीशुदा प्रेमी पर केस दर्ज

थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 3:36 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 4:29 PM IST

अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र में धर्म छिपाकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी की काॅल आने पर पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है. जिसके बाद युवती ने युवक और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीम गठित कर दी गई है.

इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोप है कि गजरौला के रहने वाले साहिल ने धर्म छिपाकर एक युवती से दोस्ती की और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उन्होंने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर साहिल और उसके साथी जुनैद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पीड़िता का आरोप है कि गजरौला निवासी साहिल नाम के एक युवक ने धर्म छिपाकर दोस्ती की. युवती का आरोप है कि युवक एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. गर्भवती होने पर आरोपी उसे धोखे से गर्भपात की दवा खिला दिया करता था. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उससे गहने और नगदी भी ठग लिए हैं.






पीड़िता का आरोप है कि मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक के फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आ गया. जिसके बाद पता चला कि आरोपी युवक पहले से ही शादीशुदा है. पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने शादी का दबाव बनाया. इसके बाद पीड़िता न्याय के लिए जरूर थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की.


