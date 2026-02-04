ETV Bharat / state

मजहब के धोखे में प्रेम संबंध और शारीरिक शोषण: शादीशुदा प्रेमी पर केस दर्ज

अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र में धर्म छिपाकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी की काॅल आने पर पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है. जिसके बाद युवती ने युवक और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीम गठित कर दी गई है.

इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोप है कि गजरौला के रहने वाले साहिल ने धर्म छिपाकर एक युवती से दोस्ती की और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उन्होंने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर साहिल और उसके साथी जुनैद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

