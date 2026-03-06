हादसे के दौरान 'फरिश्ता' बनने की जगह युवकों ने लूट ली मृतक की अंगूठी और मोबाइल, गिरफ्तार
पुलिस ने हादसे के दौरान चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
हल्द्वानी: सड़क हादसे के दौरान मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई है. सड़क दुर्घटना में मृत युवक के वाहन से मोबाइल और सोने की अंगूठी चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में पुलिस टीम ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से आरोपियों को दबोचा है. आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है. जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.
जनपद नैनीताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा कर दिया है. सड़क दुर्घटना में मृत युवक के वाहन से मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है. पुलिस के मुताबिक 3 मार्च 2026 को गोपाल सिंह बिष्ट निवासी बरेली रोड, हल्द्वानी ने कोतवाली हल्द्वानी में तहरीर दी कि 28 फरवरी 2026 को उनके मृतक पुत्र के वाहन से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी चोरी कर ली गई.
तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर धारा 305 (B) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की गई. गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 मार्च 2026 को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान मोहम्मद उवेश उर्फ मुन्ना (26 वर्ष) निवासी गौजाजाली, थाना बनभूलपुरा तथा मोहम्मद सैफ अली (29 वर्ष) निवासी इन्द्रानगर, थाना बनभूलपुरा के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सोने की अंगूठी बरामद की है. बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2), 315 एवं 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. घटना के वक्त लोग हताहत लोगों को मदद करते हैं, लेकिन ये दोनों युवक चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे.
