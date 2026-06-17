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Cyber Fraud : जैसलमेर कलेक्टर की SSO आईडी से छेड़छाड़ कर हड़पना चाहता था करोड़ों, झालावाड़ से दबोचा

जैसलमेर: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी में अवैध रूप से लॉगिन कर मोबाइल नंबर लिंक करने तथा कूटरचित दस्तावेज अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को झालावाड़ से गिरफ्तार किया. आरोपी सरकारी योजनाओं के पोर्टलों में हेरफेर कर लाभार्थियों की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करने की साजिश रच रहा था. मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है.

साइबर क्राइम थाना के अनुसंधान अधिकारी मनीष सोनी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और आरोपी की पहचान कर उसका पीछा किया. सोनी ने बताया कि तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस टीम झालावाड़ पहुंची, जहां से राहुल कुमार तंवर (25) पुत्र चैनसिंह तंवर निवासी खाती का पुरा छोड़ालिया, थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ को दस्तयाब किया. पूछताछ के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस को रिमांड मिल गई.

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SSO आईडी में घुसपैठ: पुलिस के अनुसार, साइबर क्राइम थाना जैसलमेर में दर्ज प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी में लॉगिन किया. आरोपी ने डीओआईटी बीकानेर को ई-मेल भेजकर एसएसओ आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाने का प्रयास किया. इसके बाद उसने विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित पोर्टलों तक पहुंच बनाने की कोशिश की. प्रारंभिक जांच में पाया कि आरोपी का उद्देश्य पीएम किसान निधि, जनआधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आपदा प्रबंधन विभाग सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि में हेरफेर करना था.

तहसीलदारों और पटवारियों की आईडी भी करता था हैक: पुलिस पूछताछ में आरोपी राहुल ने खुलासा किया, वह तहसीलदारों और पटवारियों की एसएसओ आईडी में लॉगिन कर विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े किसानों और लाभार्थियों का डाटा हासिल करता था. इसके बाद लाभार्थियों के बैंक खातों की जगह अपने नियंत्रण वाले खातों की जानकारी लिंक कर सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने की साजिश रचता था. राहुल ने यह भी स्वीकारा कि वह विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की एसएसओ आईडी तक पहुंच बनाकर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की तैयारी थी.

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