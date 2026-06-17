ETV Bharat / state

Cyber Fraud : जैसलमेर कलेक्टर की SSO आईडी से छेड़छाड़ कर हड़पना चाहता था करोड़ों, झालावाड़ से दबोचा

आरोपी सरकारी योजनाओं के पोर्टलों में हेरफेर कर लाभार्थियों की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करने की साजिश रच रहा था.

District Collector's Office, Jaisalmer
जिला कलेक्टर कार्यालय, जैसलमेर (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 9:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी में अवैध रूप से लॉगिन कर मोबाइल नंबर लिंक करने तथा कूटरचित दस्तावेज अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को झालावाड़ से गिरफ्तार किया. आरोपी सरकारी योजनाओं के पोर्टलों में हेरफेर कर लाभार्थियों की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करने की साजिश रच रहा था. मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है.

साइबर क्राइम थाना के अनुसंधान अधिकारी मनीष सोनी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और आरोपी की पहचान कर उसका पीछा किया. सोनी ने बताया कि तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस टीम झालावाड़ पहुंची, जहां से राहुल कुमार तंवर (25) पुत्र चैनसिंह तंवर निवासी खाती का पुरा छोड़ालिया, थाना मनोहरथाना, जिला झालावाड़ को दस्तयाब किया. पूछताछ के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस को रिमांड मिल गई.

पढ़ें: डीजीपी राजीव शर्मा बोले, 'साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ​बनेगा साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर'

SSO आईडी में घुसपैठ: पुलिस के अनुसार, साइबर क्राइम थाना जैसलमेर में दर्ज प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी में लॉगिन किया. आरोपी ने डीओआईटी बीकानेर को ई-मेल भेजकर एसएसओ आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाने का प्रयास किया. इसके बाद उसने विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित पोर्टलों तक पहुंच बनाने की कोशिश की. प्रारंभिक जांच में पाया कि आरोपी का उद्देश्य पीएम किसान निधि, जनआधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आपदा प्रबंधन विभाग सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि में हेरफेर करना था.

तहसीलदारों और पटवारियों की आईडी भी करता था हैक: पुलिस पूछताछ में आरोपी राहुल ने खुलासा किया, वह तहसीलदारों और पटवारियों की एसएसओ आईडी में लॉगिन कर विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े किसानों और लाभार्थियों का डाटा हासिल करता था. इसके बाद लाभार्थियों के बैंक खातों की जगह अपने नियंत्रण वाले खातों की जानकारी लिंक कर सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने की साजिश रचता था. राहुल ने यह भी स्वीकारा कि वह विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की एसएसओ आईडी तक पहुंच बनाकर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की तैयारी थी.

पढ़ें: ऑपरेशन म्यूल हंटर : किराए के मकान में दो सगे भाई चला रहे थे साइबर फ्रॉड का खेल, एक चढ़ा पुलिस के हत्थे

कई योजनाओं को निशाना बनाने की थी तैयारी: जांच में पाया कि आरोपी पीएम किसान सम्मान निधि, जनआधार पोर्टल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आपदा प्रबंधन विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं के पोर्टलों का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की संभावित धोखाधड़ी को अंजाम देना चाहता था. जैसलमेर कलेक्टर की एसएसओ आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रयास भी इसी साजिश का हिस्सा था.

पूछताछ जारी: पुलिस आरोपी राहुल कुमार से पूछताछ कर पता लगा रही है कि उसने अब तक कितनी एसएसओ आईडी में सेंध लगाई. किन-किन जिलों को निशाना बनाया. उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह भी जुड़ा है या नहीं. मामले में साइबर अपराध के बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका को देखते हुए विस्तृत अनुसंधान जारी है.

पढ़ें: पुलिस का बड़ा एक्शन: विदेश में नौकरी के नाम पर 'साइबर गुलाम' बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

इनकी रही विशेष भूमिका: मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी रेवंतदान तथा वृताधिकारी रूप सिंह इंदा के सुपरविजन में विशेष टीम बनाई. कार्रवाई में अनुसंधान अधिकारी मनीष सोनी के साथ डॉ. जालमसिंह, हनवंत सिंह, प्रमोद पालीवाल, सुरेश तथा डीसीआरबी के लील गिरी आदि ने अहम भूमिका निभाई.

पढ़ें: साइबर क्राइम पर ब्रेक: संदिग्ध सिम और आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराने में अलवर देश में अव्वल

TAGGED:

TAMPERING WITH COLLECTOR SSO ID
ARRESTED FOR ATTEMPTED CYBER FRAUD
ACCUSED NABBED FROM JHALAWAR
FAILED ATTEMPT TO MANIPULATE PORTAL
CYBER ​​FRAUD PLOT BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.