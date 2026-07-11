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फर्जी दस्तावेजों से लाखों का लोन लेने वाला आरोपी गिरफ्तार, देहरादून में युवक से ठगे लाखों रुपए

उत्तराखंड में ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जिसके बाद पुलिस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है.

Fake Document Loan
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 8:26 AM IST

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अल्मोड़ा: बैंक से जाली दस्तावेजों के आधार पर 19 लाख रुपये का कर्मचारी ऋण लेने के मामले में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को चंपावत जिले के लोहाघाट से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की अल्मोड़ा शाखा के प्रबंधक समीर भटनाकर की तहरीर पर 4 नवंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है.

शिकायत में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा में कार्यरत हिमांशु कुमार जिसका स्थायी पता 33 मानपुर पश्चिम देवलचौड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल बताया गया ने बैंक की शाखा से जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक में संचालित कर्मचारी ऋण योजना के तहत 31 मई 2025 को 19 लाख रुपये का लोन लिया. जब जांच की गई तो सामने आया कि उसने पूर्व में बैंक की काशीपुर शाखा से भी 18.50 लाख रुपये का ऋण लिया था और बिना शाखा को सूचना दिए वेतन अल्मोड़ा शाखा में स्थानांतरित करा दिया. वहीं पाया कि दोनों शाखाओं में पिता का नाम, पता आधार, पैन कार्ड, गारंटर से जुड़े दस्तावेज समेत कई अभिलेख फर्जी हैं.

पूछने पर हिमांशु कुमार ने बताया कि फर्जी दस्तावेज बनाने में उसके विभाग के कुछ कर्मचारियों ने भी उसका सहयोग किया. वहीं उसका सही कार्यालय पता लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय लोहाघाट है. लेकिन वह अधिकतर पिथौरागढ़ में रहता है. पुलिस ने इस तहरीर पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत हिमांशु कुमार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की. एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एएसपी हरबंस सिंह के मार्गदर्शन और सीओ बलवंत सिंह रावत के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने वंचित इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर पूछताछ की. इस दौरान पुलिस को उसके चंपावत जिले में होने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस टीम ने हिमांशु कुमार (31) को लोहाघाट से गिरफ्तार किया और उसे अल्मोड़ा लेकर आई. अल्मोड़ा में उसे न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए है जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

देहरादून में भी युवक से लाखों की ठगी: राजधानी देहरादून में एक युवक से उसकी दिवंगत मां के नाम पर कंपनी रजिस्टर कराने और सरकारी योजनाओं के तहत 20 से 25 लाख रुपये की फंडिंग दिलाने का झांसा देकर 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर राजपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अनीत कुमार को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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